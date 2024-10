Reggio, interventi di potatura con devastanti effetti sull’avifauna

Il Circolo Legambiente “Reggio Calabria Città dello Stretto” ha inviato al Sindaco Falcomatà, all’Assessore all’Ambiente Neri, al Presidente della Castore SPL Dott. Giuseppe Quattrone e al Gruppo Carabinieri Forestali di Reggio Calabria, la richiesta di interrompere con effetto immediato gli interventi di pulizia e radicale potatura di numerose palme nella zona di Viale Aldo Moro e nelle adiacenze del piazzale delle Officine OMECA in corso in questi giorni.

Infatti, sono evidentemente devastanti gli effetti sull’avifauna che nidifica in questo periodo su quegli alberi, una vera e propria strage di uova e di pulcini. Basterebbe, infatti, posticipare solo di poco più di un mese l’intervento di potatura per consentire il completamento del ciclo riproduttivo di queste specie, che finirà a metà del mese di luglio, tutelando un ciclo biologico così importante in termini ambientali.

I biologi concordano sul fatto che la riproduzione degli uccelli sia fra i più complessi cicli produttivi presenti nel genere animale. Infatti, si comprende l’importanza che ha per la riproduzione degli uccelli l’integrità del nido, destinato alla deposizione e alla cova delle uova. Inoltre, nelle specie che hanno nidificato sulle palme i pulcini, essendo “prole inetta”, hanno bisogno delle costanti attenzioni dei genitori che devono fornirgli cibo e protezione fino alla loro completa autosufficienza.

Del resto, la Legge n. 157/1992 e s.mm.ii. – “Norme per la protezione della fauna selvatica” definisce “fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale” e la Direttiva Europea 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, stabilisce all’art. 1 “la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri.” e all’art. 1 comma 2 che “La presente direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat”. All’art. 5 fa divieto al comma a) “di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo”; al comma b) “di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi”; al comma d) “di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza”.

Inoltre, per quanto riguarda gli interventi di potatura, sulle palme normalmente si effettua la “sfrondatura”, poiché dal punto di vista fitosanitario sarebbe consigliabile evitare le potature eccessive, come è avvenuto negli interventi già effettuati, poiché le foglie mature rappresentano una protezione per quelle più giovani da freddo, eventi meteorici violenti, correnti salmastre e dall’attacco di agenti patogeni, ma anche e soprattutto per ridurre il rischio di attacco del Rhynchophorus ferrugineus, conosciuto anche come Punteruolo Rosso (che se insediato porta velocemente alla morte l’esemplare).

Questo tipo di intervento, secondo gli esperti, si effettua indifferentemente in primavera e in estate, e per motivi di sicurezza o per motivi di tipo fitosanitario il periodo di intervento più indicato è nei mesi più caldi di luglio-agosto.