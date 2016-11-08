Il Circolo Culturale L'Agorà e il Centro studi italo-ungherese organizzano una giornata di studi con annullo filatelico e cartolina celebrativa dedicati

Con l’Alto Patrocinio dell’Ambasciata di Ungheria il Circolo Culturale “L’Agorà” ed il Centro studi italo-ungherese “Árpád” organizzano un’apposita giornata di studi sul tema “La rivoluzione ungherese tra aspetti storici e filatelici”.

L’incontro si terrà venerdì 25 novembre 2016 presso la prestigiosa sede del Palazzo delle Poste, Via Nicola Miraglia 14, Reggio Calabria. Il programma prevede l’apposito annullo filatelico “La rivoluzione ungherese tra aspetti storici e filatelici”.

All’importante evento, Poste Italiane ha dedicato uno speciale annullo filatelico ed una cartolina celebrativa da collezione, realizzata in tiratura limita. Il palinsesto della giornata avrà inizio alle ore 16,30 con l’apposito annullo ed alle 16.00, nella Saletta conferenze del Palazzo delle Poste, avrà luogo una conversazione culturale, a cui parteciperanno studiosi e storici della materia.