Reggio, possibili disservizi idrici in alcune zone della città
Lavori di manutenzione al serbatoio comunale: venerdì 25 maggio possibili disservizi idrici nelle zone di Armo, Aretina e contrada Gurnali
24 Maggio 2018 - 15:05 | di Eva Curatola
Il Comune di Reggio Calabria comunica che a causa di lavori di manutenzione al serbatoio comunale, domani venerdì 25 maggio sono previsti disservizi idrici nelle zone di Armo, Aretina e contrada Gurnali.
Fonte: Ufficio Stampa Città di Reggio Calabria
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