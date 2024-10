Reggio, proseguono i lavori di ripristino della rete stradale metropolitana

Proseguono i lavori di ripristino della rete stradale metropolitana. Grazie ai fondi del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, l’80% della “Zona Centro” è praticamente un cantiere aperto. Si tratta di una prima tranche di quasi 380 mila su 1,3 milioni di euro quali prima annualità delle sei che constano di un contributo complessivo di 17 milioni.

La Città metropolitana, quindi, procede con gli interventi e gli operai sono operativi sulla Strade Provinciali di Bova Superiore, sulla Saline-Montebello-Fossato, sulla strada di Motta San Giovanni, sulla Terreti-Ortì, sulla tratta che da Melito Porto Salvo conduce a Bagaladi, sulla Scilla-Melia, sulla Campo Calabro-Melia e sulla strada Provinciale 64 Santa Trada-Pilone come sulla 100 che s’innesta alla Statale 106. Su queste importanti arterie si sono eseguiti lavori di manutenzione per la rimozione di frane, la riattivazione di opere idrauliche ed il ripristino delle parti soggette a cedimenti. Lungo altri percorsi, come sulla Provinciale 10 Terreti-Ortì e sulla 75 Calanna-Petile, si è provveduto ad installare i guard-rail ed a stendere tratti di asfalto.

Insomma, mentre a breve partiranno le operazioni anche sui tratti Jonico e Terrenico, le operazioni sulla parte “centrale” del sistema seguono il cronoprogramma fissato dal dai tecnici della Città metropolitana, dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dal consigliere delegato alla Viabilità Demetrio Merino.