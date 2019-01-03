La spiaggia della Via Marina di Reggio verte in una situazione preoccupante ed ha bisogno dell’aiuto di tutti i cittadini.

Dopo l’estate e le mareggiate il lungomare ha accumulato molti rifiuti, l’iniziativa “Il lungomare ha bisogno di te” è stata pensata per evitare che i detriti ritornino in mare.

Partecipa anche tu alla pulizia della spiaggia della Via Marina di Reggio Calabria.

Tutto il materiale (guanti, sacchetti etc) sarà predisposto da Worldrise e i rifiuti raccolti saranno catalogati e riciclati (ove possibile). L’evento ha il sostegno della Città di Reggio Calabria e dell’AVR.

L’appuntamento è per domenica 13 gennaio presso l’Arena dello Stretto alle ore 09.30.