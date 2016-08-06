Reggio, tutto pronto per la semifinale della ‘Regata del Mediterraneo’

Scalpita già il pubblico in attesa della seconda giornata di gare della “Regata del Mediterraneo” che si disputeranno poco dopo le 17:00 di oggi all’interno del ricco programma di eventi previsti nel contesto de “I tesori del Mediterraneo” ( dal tre al 7 agosto all’arena Ciccio Franco di Reggio Calabria). Gli equipaggi arriveranno sul lungomare tra qualche ora, intanto si prepara un tifo da stadio dopo il grande successo sportivo di ieri. Questi i risultati della prima giornata: la Provincia di Reggio Calabria, il Comune di Civitavecchia e la Regione Calabria hanno staccato il biglietto per la semifinale, mentre la seconda batteria ha sancito il passaggio alla fase successiva degli equipaggi del Comune di Reggio Calabria, con il miglior tempo di giornata, del Comune di Amalfi e del Comune di Siracusa.

Ripescaggi e fair play tra gli equipaggi

Al ripescaggio gli ultimi due posti disponibili sono stati appannaggio degli uomini della Regione Umbria e della Provincia di Salerno che hanno regolato al traguardo la Regione Campania ed il Comune di Salerno che lasciano così definitivamente la competizione. Il dato più importante da sottolineare non è stato però quello prettamente tecnico, la cartolina della prima giornata di gare si è cristallizzata in due splendidi episodi: il tifo che gli equipaggi, di ritorno dalla prima batteria, hanno tributato ai partecipanti in gara nella seconda manche ed il “prestito” di un’imbarcazione al Comune di Salerno che aveva rotto il timone della propria da parte dell’armo siracusano nel pieno spirito dei Tesori del Mediterraneo, dove il fair play assume un rilievo sicuramente maggiore rispetto al mero gesto agonistico.

Tra qualche ora semifinali tutte da vivere già dal sorteggio, previsto proprio pochi minuti prima della partenza con due gare secche a quattro per i posti di accesso alla finalissima.

Il programma della serata e gli ospiti

Il programma degli eventi previsti per oggi proseguirà con i talk show condotti dal giornalista e voce storica della regata Carlo Arnese.

Tra gli ospiti attesi, oltre all’organizzatore dell’evento Paolo Catalano ed alla presidente di “Nuovi Orizzonti” Natalia Spanò, anche il sindaco di Amalfi Daniele Milano, l’Assessore allo sport del Comune di Amalfi Francesco De Riso, il consigliere comunale di Reggio delegato “Estate reggina” Nicola Paris, il Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte Giuseppe Bombino, l’editore Franco Arcidiaco, il sindaco del Comune di Santo Stefano Francesco Malara, l’imprenditore Seby Vadalà (catena Seby’s Staff). Alle ore 21:30 inizierà lo spettacolo “I giochi delle dee”, presentato dalla showgirl Manila Nazzaro; ospiti: Moreno (Cantante), Antonio D’Ausilio (Comico Zelig). Durante la serata sfileranno anche le 15 miss per il Concorso Nazionale di bellezza “La Venere del Mediterraneo”.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta su: www.immedialive.it/live e su Video Touring (canale 655 del digitale terrestre).