Presentata l’undicesima edizione de ‘I Tesori del Mediterraneo’

Ha preso ufficialmente il via l’undicesima edizione de “I Tesori del Mediterraneo”, l’evento che racchiude sport, moda, spettacolo, storia, cultura e promozione all’interno dell’estate reggina. Con grande emozione Natalia Spanò e Paolo Catalano (rispettivamente Presidente dell’associazione “Nuovi Orizzonti” e organizzatore dell’evento) hanno ufficialmente acceso i riflettori sull’undicesima edizione de “I tesori del Mediterraneo”. Introdotta in conferenza stampa a Palazzo San Giorgio dal giornalista Carlo Arnese, voce storica della “Regata del Mediterraneo”, la Presidente Spanò ha dato il benvenuto a tutta la città alla nuova edizione 2016.

«Abbiamo lavorato alacremente con l’unico obiettivo di promuovere il bello della nostra città, del nostro mare, della nostra gente – ha affermato – perché solo noi stessi possiamo veicolare un’immagine positiva di questa terra. Ringrazio tutti gli enti che in questi anni ci sono stati vicini, quindi la Regione Calabria, il Consiglio Regionale, la Provincia, il Comune di Reggio, ma anche il Comune di Amalfi, la Regione Campania, Comune di Civitavecchia, l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, il Comune di Santo Stefano d’Aspromonte. Aspettiamo tutti i cittadini all’Arena per assistere al ricco programma dell’edizione 2016».

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La Regata del Mediterraneo e i quattro giorni di sport

Tra gli appuntamenti in scaletta all’interno della manifestazione non mancherà la tradizionale Regata del Mediterraneo.

«E’ un progetto che merita di essere istituzionalizzato – ha dichiarato Paolo Catalano – al quale auguro di diventare solenne come la Regata storica delle antiche Repubbliche Marinare. Saranno quattro giorni di sport con atleti provenienti da molte regioni d’Italia che si sfideranno nelle acque che per noi simboleggiano la storia, promuovono il turismo e avvicinano la gente al mare, per ricordare quanto è importante e grande questa ricchezza». A partire da venerdì 5 e fino a domenica 7 agosto sul palco allestito all’Arena Ciccio Franco grande spazio sarà riservato anche allo spettacolo.

Il programma degli spettacoli all’Arena Ciccio Franco

La prima sera si aprirà la scena con lo show “Salite a bordo”, condotto da Manila Nazzaro, ospiti: Tanya Borgese (2° classificata “The Voice” 2016), Pasquale Caprì (Showman), gli equipaggi della “Regata del Mediterraneo”, le miss del Concorso Nazionale di bellezza “La Venere del Mediterraneo”. Sabato 6 agosto, spettacolo “I giochi delle dee”, ospiti: Moreno (Cantante), Antonio D’Ausilio (Comico Zelig), semifinale della Regata, Concorso Nazionale di bellezza “La Venere del Mediterraneo”. L’ultima serata, domenica 7 agosto, sarà condotta da Stefania Orlando, ospiti: Dario Cassini (Comico Zelig), Soldemar (Gruppo musicale). Sarà inoltre consegnato il “Premio Zeus” ad una personalità calabrese che nel corso della carriera si è distinta nel panorama nazionale ed internazionale.

Avrà luogo la premiazione della Regata, ed anche l’incoronazione della “Miss Venere del Mediterraneo” nonché la presentazione ufficiale della squadra di calcio Reggina 1914. «Partecipare a “I tesori del Mediterraneo” per noi ha un valore sentimentale oltre che emotivo – ha dichiarato il dirigente Giuseppe Praticò (facendo le veci del presidente Mimmo Praticò che è volato a Roma per seguire le fasi del ripescaggio in Lega Pro), perché l’anno scorso è stata la prima uscita ufficiale dopo la rinascita della Reggina e quindi abbiamo deciso di tenere a battesimo anche quest’anno la presentazione della squadra con una manifestazione così importante come questa». In rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto è intervenuto in conferenza stampa il capo di Gabinetto Ugo Massimilla che ha spiegato: «Testimoniamo il grande lavoro e la riuscita de “I tesori del Mediterraneo”, motivo per il quale abbiamo puntato anche su questo grande evento per rilanciare l’immagine della Calabria.

Investire sulla cultura, sul turismo e sui tesori di questa terra è intenzione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio che ringrazia per questa iniziativa positiva». Un’ampia vetrina sarà dedicata anche alle regioni che hanno voluto partecipare all’allestimento degli stand all’interno della “Cittadella del Mediterraneo”, ma non è stato trascurato neanche l’impegno per il sociale. Quest’anno uno degli stand è stato riservato all’organizzazione no profit “Ashiafatima”, che ha tra i suoi scopi quello di migliorare la qualità della vita delle popolazioni dell’Africa. «Chi insegue un sogno prima o poi sarà ripagato -ha detto il consigliere delegato “Estate reggina” per il Comune di Reggio Nicola Paris-. Oggi ci appaga l’entusiasmo della gente e per questo l’amministrazione comunale ha deciso di dare supporto a questa iniziativa così densa di entusiasmo». Dello stesso avviso l’assessore alla cultura del Comune reggino Patrizia Nardi che ha concluso: «La presenza dell’amministrazione comunale è testimonianza che questo evento è un contenitore di cultura e sport in grado di racchiudere tanta bellezza in uno scenario splendido come lo Stretto di Messina. E ci serve per potere dimostrare come Reggio Calabria stia viaggiando nella giusta direzione».