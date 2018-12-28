Reggio, tutto pronto per la 48ᵃ edizione del ‘Tuffo in mare di Capodanno’
Torna il tradizionale appuntamento con il 'Tuffo in mare di capodanno' giunto alla sua 48esima edizione
28 Dicembre 2018 - 16:49 | comunicato stampa
Organizzato dall’Associazione FEBIADI no-profit, con il patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con molti Enti ed Associazioni del Territorio, il grande evento, in programma martedì 1 gennaio 2019 alle ore 12.00, si avvicina.
Si tratta del tradizionale tuffo in mare di capodanno, giunto alla sua 48esima edizione, intitolato al compianto Commendatore Demetrio Fortugno per gli amici “Mimì Fortugno“. Alla presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà e di Nicola Paris (che anche quest’anno si tufferanno nelle acque del lido comunale) delegato ai grandi eventi del comune di Reggio Calabria e del presidente del consiglio comunale Demetrio Delfino (che non si tufferà),Il programma prevede:
- ore 10.30 Raduno e iscrizioni
- ore 11.15 ingresso tuffatori a bordo delle storiche Fiat 500 Club italia e delle storiche moto del Vespa Club italia
- ore 11.45 Foto di gruppo con le t-shirt commemorative
- ore 12.00 Suona la sirena per il 48° Tuffo in mare di Capodanno “Mimì Fortugno”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie