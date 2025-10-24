Regionali, Irto analizza il voto: ‘Il Pd da solo non basta’. E su Falcomatà alla Presidenza…

Il segretario dem: "Il partito cresce in provincia di Reggio. Falcomatà era un nome naturale, ma la scelta di Tridico ha unito il campo largo"

A due settimane dal voto regionale, il senatore reggino e segretario regionale del Partito Democratico Nicola Irto ha tracciato un bilancio politico durante la trasmissione Reggio Politik di Rtv.

Il centrosinistra esce sconfitto dalla tornata elettorale, ma nel reggino i dem ottengono un risultato significativo: due seggi conquistati nella circoscrizione Sud, andati a Giuseppe Ranuccio e Giuseppe Falcomatà.

“Voglio ringraziare innanzitutto i non eletti – ha detto Irto –. Fra di loro ci sono tanti amministratori che, con la loro esperienza e la loro candidatura, hanno contribuito a portare voti al partito. Un dato importante è che, soprattutto nella provincia di Reggio, il Pd aumenta di molto il suo consenso rispetto al passato”.

Un messaggio di riconoscenza ma anche di incoraggiamento, rivolto a chi ha sostenuto il partito in un contesto elettorale complesso e segnato, come sempre negli ultimi 20 anni, dalla crisi di affluenza.

“Una lista forte, non più Reggio-centrica”

Irto ha poi difeso la composizione della lista del Partito Democratico nel collegio Sud, respingendo le letture legate alle rivalità interne e alla candidatura di Giuseppe Falcomatà.

“Tutti hanno sostenuto tutti – ha spiegato –. Abbiamo costruito una lista importante, che ci ha consentito di raggiungere la doppia rappresentanza in Consiglio Regionale. Il Pd non è qualcosa da tirare fuori dal portafoglio: i nostri circoli fanno un grande lavoro, organizzano eventi, diffondono i facsimili, sono la nostra forza, non qualcosa da spremere e buttare”.

Il segretario ha poi sottolineato la distribuzione territoriale equilibrata della lista:

“Abbiamo creato una lista non più Reggio-centrica, ma ben distribuita su tutto il territorio metropolitano. È normale che i circoli abbiano sostenuto principalmente le candidature di prossimità”.

Falcomatà e la corsa alla Regione: “Una possibilità c’era”

Nel corso dell’intervista, Irto ha affrontato anche il tema della possibile candidatura di Giuseppe Falcomatà alla presidenza della Regione Calabria.

“C’è stata una possibilità – ha confermato –. Il Pd aveva posto il suo nome come possibile candidato: è il sindaco della città più popolosa della Calabria, il suo profilo era logico. Ma la scelta di Pasquale Tridico ha unito tutti”.

Il senatore ha ricostruito le fasi di quella decisione, frutto di un confronto intenso tra i partiti della coalizione:

“C’è stato un raccordo su tutti i fronti. Le proposte da parte degli alleati non mancavano, ma Tridico è stato il nome capace di unire, annientando le possibilità di Falcomatà. È stato un percorso condiviso: c’è Tridico? Va bene. Qualora non ci fosse stato, avevamo il nostro candidato. Non è stata una cambiale in bianco ai 5 Stelle”.

Irto ha rivelato anche il clima di tensione di quei giorni:

“Abbiamo avuto tantissime riunioni, soprattutto a Ferragosto. È stato un vero e proprio blitz quello di Occhiuto, ma nonostante ciò siamo riusciti a mettere in campo una valida proposta”.

“Il campo largo va riproposto. Da soli non si vince”

Guardando al futuro, il segretario regionale ha ribadito la necessità di proseguire nel percorso del campo largo tra Pd, Movimento 5 Stelle, Avs e le nuove formazioni riformiste.

“Il campo largo va riproposto anche in futuro – ha detto Irto –. Questa volta è mancato il tempo: se avessimo avuto la scadenza naturale, probabilmente avremmo fatto meglio. Il nostro percorso di cementificazione del centrosinistra era già iniziato con 5 Stelle e Avs, nel frattempo è nata anche Casa Riformista. Tutte queste forze devono lavorare e collaborare, perché il Pd da solo non basta”.

Una linea chiara, che guarda già alle amministrative del 2026, dove i dem saranno chiamati a ricostruire una coalizione ampia e competitiva per cercare di riconfermarsi alla guida della città di Reggio Calabria.