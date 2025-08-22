Cannizzaro: ‘Calenda pro rigassificatore e contro Rdc, come farà Azione in Calabria?’

“Carlo Calenda: ‘Il Terzo polo ha fatto la campagna elettorale per il rigassificatore di Piombino e contro il reddito di cittadinanza’. E siamo certi che i consiglieri regionali calabresi, che in questi quattro anni hanno lealmente sostenuto la maggioranza guidata dal presidente Occhiuto, la pensano allo stesso modo: nei loro confronti, lo ripetiamo, nessuna preclusione.

Ma la domanda sorge spontanea: come farà Azione in Calabria a stare in una coalizione di sinistra schierata contro il rigassificatore di Gioia Tauro e per un reddito di cittadinanza regionale?

Misteri…”.

È quanto afferma Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria.