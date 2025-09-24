Meloni, Salvini e Tajani in Calabria per Occhiuto: il centrodestra si compatta

Tre leader nazionali sbarcano in Calabria a sostegno del governatore uscente in vista della chiamata alle urne del 5 e 6 ottobre

Era una notizia già anticipata nei giorni scorsi da CityNow e adesso arriva l’ufficialità: martedì 30 settembre, alle ore 16, in Corso Numistrano a Lamezia Terme, il centrodestra calabrese si ritroverà al completo per sostenere la candidatura di Roberto Occhiuto alla guida della Regione Calabria.

All’iniziativa, che si preannuncia come uno dei momenti politici più significativi della campagna elettorale, interverranno i leader dei principali partiti della coalizione: Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, e Matteo Salvini, segretario federale della Lega. Con loro anche Lorenzo Cesa (Udc), Maurizio Lupi (Noi Moderati), Massimo Castelli e Antonio De Poli, a testimoniare la compattezza del fronte che sostiene Occhiuto.

L’appuntamento di Lamezia rappresenta non solo un comizio elettorale ma anche un banco di prova politico per misurare la forza della coalizione in Calabria. L’obiettivo è quello di confermare la guida regionale, sottolineando i risultati ottenuti negli ultimi quattro anni e rilanciando un programma che, secondo i promotori, ha già inciso più di quanto accaduto in decenni precedenti. “Più in 4 anni che in 40” recita lo slogan scelto per la campagna elettorale flash del 2025.

La presenza congiunta dei tre leader nazionali segna un passaggio cruciale nella campagna elettorale calabrese, con un messaggio chiaro: il centrodestra si presenta unito e determinato a difendere e rafforzare il percorso avviato da Roberto Occhiuto.