Reggio, Carfagna sul PNRR: 'Chi discute di scippi non sa di cosa parla' - FOTO

Nel promuovere Occhiuto come prossimo presidente della Calabria, il ministro per il sud ha fatto un lungo elenco dei piani per la Calabria

“Niente annunci, ma impegni concreti per la Calabria”.

Si è presentata così in conferenza stampa a Reggio Calabria il Ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, affiancata dal Responsabile Nazionale per il Sud, Francesco Cannizzaro e dal Capogruppo alla Camera e futuro Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto.

Il ministro Carfagna a Reggio Calabria

“Sviluppo, nuove strategie di investimento e quindi occupazione… ma soprattutto infrastrutture e opere connesse, per colmare il gap Nord-Sud”, così ha parlato il Ministro sviscerando gli impegni che intende portare a termine, con il supporto della Regione Calabria, grazie alla grande occasione per il Meridione che si chiama PNRR, “il 40% del quale – lo ha ribadito con forza Mara Carfagna qui in riva allo Stretto - è destinato al Sud. Chi parla di scippi e di informazioni fuorvianti non sa di cosa parla”.

I progetti ed i fondi per i prossimi anni

111 milioni per le Z.E.S. di tutta la Regione; 11 milioni per l’autostrada Salerno – Reggio; 50 milioni di euro all’Autorità portuale per portare Gioia Tauro ai vertici d’Europa e per rilanciare in maniera definitiva il Porto di Reggio (aggiungendosi ai 15 milioni di euro dell’emendamento Cannizzaro). E questi sono solo alcuni degli interventi di cui ha parlato il Ministro per il Sud.

A questi Mara Carfagna ha formalmente assunto l’impegno anche per alcuni Progetti bandiera su infrastrutture ferroviarie e stradali per la Calabria, per un totale di ben 373 milioni di euro (fondi FSC 21-27), sui quali c’è già totale intesa con i Ministeri competenti e che saranno già inseriti nel prossimo Decreto:

SSV completamento collegamento A2 S.Roberto - Campo Calabro - Piani Aspromonte (20 mln);

SSV collegamento Reggio Calabria / Cardeto / Vallata S.Agata (20 mln);

SSV bretella collegamento pedemontana della Piana di Gioia Tauro (20 mln);

SS 280 dei due mari Catanzaro – Cosenza (25 mln);

Trasversale Amantea - Cosenza (20 mln);

SS106 - SP197 - SP252 collegamento Corigliano - Tarsia (10 mln);

Ammodernamento collegamento A2 aree interne Vibo Valentia (15 mln);

Collegamento SS106 tramite attraversamento del fiume Esaro (10 mln);

Strada di collegamento A2 Rogliano - Marcellinara (25 mln);

Completamento elettrificazione linea jonica (180 mln);

Riattivazione linee Taurensi (28 mln).

Occhiuto e Cannizzaro: "Insieme cambiamo questa regione"