Regione Calabria, approvata la graduatoria per oltre 600 disoccupati

L’assessore regionale al Lavoro Federica Roccisano ed il Dirigente generale del Dipartimento “Sviluppo Economico e Lavoro” Fortunato Varone comunicano che il 20 gennaio scorso è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al “PAC”, per la selezione di 600 disoccupati e disoccupati in possesso dello status di percettori di ammortizzatori sociali in deroga, in attuazione delle intese raggiunte dalla Regione Calabria e il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.

Avviate le procedure con l’Ufficio Scolastico regionale per la Calabria per la stipula della convenzione e nei prossimi giorni sarà aperta la piattaforma sia per il censimento, sia per la compilazione della DID. Ieri, 23 gennaio, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa all’avviso pubblico per la selezione di 627 soggetti per un percorso di qualifica in grado di offrire maggiori opportunità lavorative, in attuazione delle intese raggiunte dalla Regione Calabria e il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Calabria.

Domani, mercoledì 25 gennaio, sarà approvato l’elenco delle aziende ammesse al finanziamento (fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista) relativo all’avviso pubblico “Concessione di incentivi alle imprese e/o ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione per lavoratori disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga e lavoratori disoccupati” e, contestualmente, approvazione della convenzione.