Regione Calabria: dalla Giunta ok a nuove risorse per contratti di formazione specialistica medica

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha deliberato la variazione di bilancio, in materia di Alta formazione, necessaria per garantire la copertura finanziaria dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica medica per l’anno accademico 2024/2025.

Nello specifico, l’intervento finanzia 13 contratti per l’Unical di Cosenza, con 1.478.805,00 euro, e 26 per l’Università Magna Grecia di Catanzaro con 2.808.000,00 euro, a copertura totale del fabbisogno per come richiesto dagli stessi Atenei.

Una volta perfezionata la variazione, si provvederà tempestivamente all’impegno di spesa, alla sottoscrizione delle Convenzioni con gli Atenei e alla successiva stipula dei contratti, definendo così la procedura e le legittime aspettative degli specializzandi.

Fondo politiche sociali 2026 e risorse per gli Ambiti territoriali

Su indicazione dell’assessore al Welfare, Pasqualina Straface, è stata deliberata la programmazione regionale per l’utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali 2025 (annualità 2026) e di quello regionale anno 2026, assicurando la copertura finanziaria del sistema integrato dei servizi sociali per l’anno in corso. In pratica, per il 2026 sono disponibili più di 31 milioni di euro, di cui oltre 27,4 destinati direttamente agli Ambiti territoriali sociali.

Con lo stesso atto sono state determinate anche le tempistiche certe di erogazione: il Fnps sarà trasferito integralmente entro la fine di questo mese; il Frps sarà erogato in più quote nel corso del 2026.

La delibera rafforza anche il principio di responsabilità finanziaria degli Ambiti e stabilisce che le risorse dovranno essere programmate e utilizzate nel rigoroso rispetto dei vincoli assegnati. Inoltre, si dispone che le eventuali economie del 2025 potranno essere redistribuite a favore degli Ambiti territoriali che hanno registrato maggiori fabbisogni.

Piano attuativo di forestazione 2026 e nomine negli Ambiti di caccia

La Giunta ha, poi, approvato anche altri due provvedimenti dell’assessore all’Agricoltura e alla Forestazione, Gianluca Gallo.

Deliberato il Piano attuativo di forestazione 2026, redatto ed approvato dall’Azienda Calabria Verde. Le risorse finanziarie complessive ammontano a 176 milioni di euro. Il Piano si pone l’obiettivo di accrescere ulteriormente il valore delle foreste attraverso una pianificazione da attuare mediante la redazione di piani di gestione forestale estesi a tutto il demanio regionale, di ridurre il rischio idrogeologico mediante interventi nell’ambito del bacino idrografico, di mitigare il rischio incendi boschivi con interventi di prevenzione diretta ed indiretta.

Infine, con un altro atto, in seguito alle designazioni delle associazioni venatorie, agricole, ambientali e dell’Anci, è stata approvata la nomina dei componenti regionali di ciascun Comitato di gestione degli Ambiti territoriali di caccia.