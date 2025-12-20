Regione Calabria, seduta di Giunta: ok a diversi provvedimenti

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna presieduta dal governatore Roberto Occhiuto, su proposta del vicepresidente con delega ai Lavori pubblici Filippo Mancuso, ha deciso di dare indirizzo al Dipartimento competente per effettuare una ricognizione del fabbisogno di interventi di impiantistica sportiva.

Questa operazione avverrà attraverso una manifestazione di interesse rivolta ai Comuni, un passaggio propedeutico alla relativa programmazione regionale.

Al fine di assicurare l’ottimizzazione del quadro degli interventi e garantire la valorizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio esistente, con lo stesso atto è stata prevista la costituzione di un Tavolo di raccordo. Di questo organismo faranno parte il dirigente generale del Dipartimento competente, i dirigenti per ciascuna Provincia e per la Città Metropolitana, un rappresentante dell’Anci e un delegato di Sport e Salute Spa.

Bilancio, saldi e personale regionale

Con altre due delibere dell’assessore al Bilancio, Marcello Minenna, sono stati approvati il documento tecnico di accompagnamento al bilancio e il bilancio gestionale 2026/2028. Importanti novità riguardano anche il commercio: su indicazione dell’assessore allo Sviluppo economico Giovanni Calabrese, la Giunta ha recepito la decisione della Conferenza delle Regioni.

La data d’inizio delle vendite di fine stagione per il 2026 è stata fissata:

al 3 gennaio per i saldi invernali;

per i saldi invernali; al 4 luglio per quelli estivi;

per quelli estivi; la durata delle vendite è stabilita in 60 giorni.

Inoltre, su richiesta dell’assessore Antonio Montuoro, è stato approvato il nuovo regolamento regionale che disciplina gli incarichi extra istituzionali del personale in servizio presso la Giunta. Il regolamento, applicabile anche ai dipendenti che prestano servizio presso altre Pubbliche amministrazioni, prevede che la durata dell’incarico non possa essere superiore a 12 mesi, prorogabili solo in casi eccezionali.

Agricoltura sociale e fondi per il maltempo

La Giunta ha deliberato provvedimenti rilevanti dell’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo, recependo il protocollo d’intesa ministeriale sulla condizionalità sociale in agricoltura. Questo nuovo requisito della Pac 2023-2027 lega l’erogazione dei pagamenti diretti al rispetto delle norme su lavoro, salute e sicurezza, introducendo sanzioni in caso di violazioni per tutelare i diritti dei lavoratori. Sono state deliberate anche le modifiche dell’organigramma per lo sviluppo rurale e le modalità per l’applicazione dei servizi minimi del trasporto pubblico locale.

Infine, su proposta dell’assessore Minenna, è stata effettuata l’iscrizione in bilancio di 4.700.000 euro. Queste risorse sono destinate ai primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 19 al 21 ottobre 2024 nei territori della Provincia di Catanzaro e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.