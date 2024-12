Regione Calabria: le delibere approvate nell’ultima Giunta dell’anno

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, ha approvato il Piano annuale delle attività dell’Organismo regionale per i controlli di legalità (Orecol). L’Organismo regionale propone linee guida per i sistemi di controllo interno della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica, fornendo anche indicazioni in merito alle metodologie e alle procedure finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti le attività delle stazioni appaltanti regionali e degli operatori del settore, con l’obiettivo di prevenire, individuare e contrastare i rischi di corruzione, illegalità e infiltrazioni criminali.

Razionalizzazione delle partecipazioni societarie

La Giunta ha, poi, deliberato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie regionali dirette e indirette per l’anno 2023, mantenendo le partecipazioni delle seguenti società: Banca popolare Etica Scpa, Ferrovie della Calabria, Fincalabra, Sacal, Sorical, Stretto di Messina, Tech4you Sc, Terme Sibaritide. Con lo stesso atto si stabilisce che i Dipartimenti regionali competenti accertino il rispetto delle norme vigenti in tema di contenimento della spesa delle società partecipate e trasmettano, entro tre mesi dall’approvazione del Piano di razionalizzazione, idonea relazione alla Giunta regionale in ordine all’eventuale mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

Leggi anche

Ridefinite funzioni e incarichi dirigenziali

Con un’altra delibera del presidente Occhiuto sono state anche ridefinite funzioni e attività delle strutture amministrative della Giunta regionale nello specifico delle attività di vigilanza su società partecipate, fondazioni ed enti strumentali.

Su richiesta dell’assessore all’Organizzazione e Risorse umane, vicepresidente Filippo Pietropaolo, sono stati conferiti, in seguito alla procedura avviata ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs 165/2001, gli incarichi di direzione generale a Maurizio Nicolai, Dipartimento Programmazione unitaria, e a Claudio Moroni, Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici.

Nomine e riforme in Agricoltura

Decisa anche, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, la nomina di Fulvia Caligiuri alla direzione dell’Arsac (Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura).

Con un altro provvedimento dell’assessore Gallo è stato anche approvato, in seguito al parere favorevole della VI commissione del Consiglio regionale, il regolamento di attuazione della Legge regionale 18/2007 sugli Usi civici.

Misure per l’affido familiare e il “Dopo di noi”

La Giunta ha poi approvato altri due atti dell’assessore alle Politiche sociali, cultura, politiche giovanili e sport, Caterina Capponi. Con una delibera è stato istituito il Tavolo tecnico permanente sull’affido familiare di cui faranno parte, oltre all’assessore competente e ai dirigenti della Regione Calabria, anche i delegati del Tribunale per i minori della Calabria, dell’Anci, dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, dell’associazionismo. Tra i compiti del Tavolo anche quello di valorizzare il ruolo primario della Regione nella programmazione, gestione e coordinamento delle attività sull’affido familiare ed extra familiare, di progettare percorsi metodologici comuni ai diversi servizi di affidi operanti sul territorio regionale, rafforzando il ricorso a forme di accoglienza e sostegno che prevengano l’allontanamento del minore dal nucleo familiare.

Leggi anche

Con il secondo atto, è stata stabilita la programmazione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

della Regione Calabria per il biennio 2022-2023. La dotazione finanziaria, garantita da risorse del Fondo “Dopo di noi”, è di 2.427.590,00 euro per il 2022 e dello stesso importo per il 2023.

Organizzazione dell’Agenzia per le Politiche attive del lavoro

Infine, su proposta dell’assessore al lavoro, Formazione professionale, Ambiente e Turismo, Giovanni Calabrese, è stato approvato il regolamento di organizzazione, dotazione organica e piano triennale dei fabbisogni del personale di Agenzia Regionale per le Politiche attive del lavoro Calabria. Il provvedimento odierno, anche a seguito di concertazione con le rappresentanze sindacali, porterà alla stabilizzazione a tempo indeterminato dipendenti della legge regionale 54/2016. Con la nuova organizzazione si mette ordine all’ex Azienda Calabria lavoro. Prende di fatto forma la nuova Arpal Calabria.