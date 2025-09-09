Reggio sotto i riflettori di Hollywood: Francis Ford Coppola in città per il nuovo film – FOTO

Uno dei giganti della storia del cinema ha fatto tappa in città, visitando diversi luoghi simbolici

Reggio Calabria accoglie uno dei giganti della storia del cinema. Francis Ford Coppola, regista de Il Padrino, Apocalypse Now e Dracula, è arrivato in città per un sopralluogo che segna l’inizio del suo nuovo progetto cinematografico, ambientato in Calabria.

Ad accompagnarlo durante la visita ufficiale, il presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, il sindaco Giuseppe Falcomatà e il consigliere comunale delegato al Turismo Giovanni Latella. Un’accoglienza istituzionale per un ospite d’eccezione, che ha scelto Reggio come tappa del suo percorso creativo nella regione.

I luoghi visitati

Coppola ha visitato Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, poi il Teatro Francesco Cilea, l’Hotel Miramare e Villa Zerbi, luoghi simbolici del patrimonio architettonico e culturale reggino, che potrebbero diventare location chiave del suo prossimo film.

Un viaggio tra storia, arte e identità locale, che – secondo quanto appreso da CityNow – proseguirà nei prossimi giorni con sopralluoghi in altre aree della Calabria. Il regista italo-americano, legato alle sue origini lucane, ha più volte espresso il desiderio di raccontare il Sud in una chiave cinematografica profonda, autentica, non stereotipata.

La Calabria come set internazionale

La visita di Coppola rappresenta un momento storico per il cinema in Calabria. La regione sembra esser entrata nel radar delle grandi produzioni internazionali.

La presenza di Coppola in città non rappresenta solo un’occasione di visibilità, ma una concreta opportunità per il territorio, che si candida a diventare palcoscenico di cultura.