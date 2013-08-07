Renault Twizy, prova su strada della biposto green

– di Laura Maria Tavella. Oggi Citynow.it, da sempre attenta al green e all’ecosostenibilità, vi racconta com’è andata la prova in strada di un’auto capace di rispondere a questi criteri: Renault Twizy è una biposto elettrica, ideale per muoversi in città!

Più che una microcar, Twizy aspira ad essere uno scooter a quattro ruote: alle spalle del guidatore, come in uno scooter, c’è la possibilità di far accomodare un passeggero.

E questo è forse il motivo per il quale Twizy suscita curiosità e interesse nei passanti, grazie anche alle caratteristiche estetiche di un’auto che apre la strada all’eco anche in campo automobilistico. La guida è facile e divertente, assistita da un motore elettrico 20 CV, che rende l’auto agile e scattante, alimentato da una batteria a ioni di litio, situato sotto il posto di guida.

Velocità, autonomia e ricarica

La velocità massima raggiungibile è di 80 km/h (noi siamo arrivati fino a 85km/h), per un’autonomia di 100 km. Per ricaricare l’ auto, basta collegarla a una normale presa di corrente o ad una delle colonnine di ricarica elettriche.

Il risparmio è notevole: tre ore e mezza il tempo di ricarica completa, con un costo in energia di meno di 1,50 euro.

Il cambio automatico ha tre posizioni: D per la marcia avanti, N per il folle e R per la retromarcia.

Ma uno dei vantaggi più evidenti di Twizy, soprattutto per noi reggini, è di poterla parcheggiare, come una moto, negli spazi trasversali riservati alle due ruote ed ha accesso a tutte le zone di traffico, senza alcuna limitazione.

Versioni, prezzi e risparmio sul carburante

Twizy è disponibile in 2 versioni: versione “Twizy 45″(guidabile con patentino) e versione “Twizy” (guidabile con patente A1, A, B1). Il prezzo? Da 6.000 a 9.000 euro, a fronte di un risparmio mensile e annuale, in termini di carburante, che si aggira attorno al 50%.La prova in strada è stata soddisfacente, in termini di comodità, utilizzo ed efficienza e reputiamo sia l’auto ideale per chi lavora in città, evitando lo stress del traffico e del parcheggio, per chi ha un occhio attento al portafogli, ma soprattutto all’ ambiente.

Cosa aspetti? Prova Renault Twizy presso la concessionaria Renault Sudauto Srl, in via Pentimele Vecchia, 77 Reggio Calabria.