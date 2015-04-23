Rendanoir: al via il Festival teatrale del noir nel Rendano

Lunedì 27 e martedì 28 aprile, alle ore 21, nella splendida cornice della Sala Quintieri del Teatro Rendano di Cosenza, esordirà la prima edizione di “Rendanoir” – Festival teatrale del noir . Evento patrocinato dall’Amministrazione comunale di Cosenza, organizzato dall’associazione culturale IDEA e dal curatore Andrea Solano. Due serate, il 27 al 28 aprile, per promuovere il talento di giovani registi e interpreti calabresi. Il noir più che un vero e proprio genere costituisce una tendenza dell’immaginario, uno stile. Rispetto all’indeterminatezza della classificazione in letteratura, è il cinema a decretarne il successo con innumerevoli film, definibili postnoir e neonoir, accomunati da un determinato stile narrativo e visivo nonché da particolari temi, personaggi e situazioni. Storie cupe e violente, i dilemmi esistenziali, il senso di ambiguità e di angoscia che pervade i protagonisti, disegnando un universo caotico e delineando un ritratto del mondo estremamente realistico. Rendanoir trasporta queste fumose atmosfere sulle tavole del palcoscenico del Rendano, in un vero e proprio divertissement. Un festival in cui si confronteranno 8 compagnie teatrali calabresi con testi rigorosamente inediti. A presiedere la kermesse una giuria tecnica tra questi: l’esilarante duo Bove e Limardi, l’autrice Maria luisa Bigai, il regista di scena Verticale Dario de Luca , il cui giudizio sovrano decreterà lo spettacolo, l’interprete, il testo migliore. In programma: l’esibizione delle compagnie teatrali e dei testi inediti, a seguire un breve talk- show con gli autori, i registi e gli interpreti delle pièce. A condurre le due serate: l’attore Marco Tiesi e la giornalista Raffaella Salamina. Ad arricchire l’evento la musica di una jazz band composta da tre virtuosi musicisti: Carlo Cimino al contrabbasso, Diego Altomare al pianoforte e la voce di Antonio Gelsomino. Senza dimenticare il glamour con le preziose ed eleganti creazioni dei due partner dell’evento: Renata Tropea e Steven’s Hats. Una rassegna che non dimentica il gusto! Le pièce, infatti, saranno introdotte da un delizioso momento di degustazione di prodotti made in Calabria. Partner della manifestazione i prestigiosi marchi: Igreco, Pizzami, Il Senso della Calabria, Hotel Ariha. “L’obiettivo della rassegna è quello di promuovere e riconoscere l’impegno culturale, artistico e le infinite potenzialità degli artisti della nostra terra – spiega Andrea Solano – Abbiamo lasciato libero sfogo alla creatività delle compagnie teatrali più affermate del nostro territorio. Testi che indagheranno tutte le sfumature del noir. Abbiamo selezionato le realtà artistiche più interessanti del panorama regionale e – continua Solano – ne uscirà un festival brillante e sicuramente originale. L’occasione per dare un riconoscimento a bravi e talentuosi interpreti della nostra terra – infine, conclude – Non abbiamo dimenticato i sapori della nostra terra. Buon cibo e teatro di qualità sono, a nostro avviso, un binomio perfetto. Nella splendida sala Quintieri del Rendano cercheremo di riprodurre una suggestiva atmosfera da night come nella migliore tradizione noir. Grazie alla sensibilità del Sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, del Vicesindaco Luciano Vigna, dell’assessore alla comunicazione e spettacolo Rosaria Succurro, siamo riusciti a realizzare un progetto di altissimo valore culturale”.