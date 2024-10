Report, continua l’inchiesta sulla sanità in Calabria

Il programma tv di Rai 3 continua il "tour" alla scoperta della sanità in Calabria al tempo dell'emergenza Covid con numerose interviste

Una settimana piuttosto intensa per la Calabria che, in seguito all’inchiesta del programma di Rai 3, Report, ha visto le dimissioni di un Commissario e la nomina di un altro, ancora, forse, in bilico.

L’emergenza Covid ha messo a dura prova la sanità di una regione già di per sé in ginocchio. A raccontarlo, attraverso numerose interviste, è ancora una volta “Titolo Quinto“.

Continua l’inchiesta sulla sanità calabrese di Report

“Dopo le dimissioni di Saverio Cotticelli da Commissario alla sanità calabrese, il Governo ha nominato Giuseppe Zuccatelli, che Report aveva intervistato nella puntata “Il paziente zero” del 30/03/2020. Zuccatelli, a capo dell’azienda sanitaria di Cosenza, negò di avere identificato come ospedale Covid una struttura totalmente impreparata a gestire i pazienti positivi, nonostante avesse firmato la relativa ordinanza.

Calabria, dal 6 novembre, è La, dal 6 novembre, è zona rossa a causa non dei contagi, ma delle strutture sanitarie esistenti e del debito accumulato. Oggi, l’emergenza continua ad essere gestita in strutture spesso fatiscenti o addirittura inagibili e a capo del dipartimento che dovrebbe provvedere alla manutenzione degli edifici c’è Domenico Pallaria, ex delegato all’emergenza, poi dimessosi dopo l’inchiesta di Adele Grossi”.

Appuntamento questa sera venerdì alle 21.20 su Rai3. TitoloV tornerà sull’emergenza calabrese con nuovi approfondimenti.

