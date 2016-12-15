Resistenza Rap, Kento presenta il suo primo libro a l’A Gourmet di Reggio
Il rapper reggino Kento presenta Resistenza Rap, il suo primo libro, lunedì 19 dicembre all'A Gourmet L'Accademia: musica come strumento di cambiamento
15 Dicembre 2016 - 11:17 | di Vincenzo Comi
Uscito in concomitanza con il cd Da Sud, Resistenza Rap è il primo libro pubblicato dal rapper e attivista reggino Kento. Resistenza Rap, uscito lo scorso 18 novembre per Round Robin Editore.
Dopo la partecipazione alla serata finale del Premio Tenco 2016 e l’avvio della campagna di “crowdfunding partecipativo”, il musicista ha deciso di mettersi nuovamente in gioco.
Il rap come strumento di cambiamento
E lo fa raccontando la strada più difficile e autentica che porta al palco, quella della musica come strumento di cambiamento personale e
sociale. Perché il rap non è solo contratti milionari. Racconti di viaggio, ma anche consigli per chi si avvicina a questo genere e aneddoti sulle tecniche di scrittura: un vero e proprio manuale del rap di lotta.
Artwork di copertina a cura di Masito (Colle der Fomento) e prefazione Ice One. La pubblicazione del romanzo è in contemporanea con l’uscita del nuovo disco Da Sud, con la formazione Voodoo Brothers, e prodotto dall’associazione Da Sud e distribuito da Goodfellas. Francesco “Kento” Carlo è un rapper, attivista e blogger di Reggio Calabria, già vincitore del Premio Culture Contro le Mafie e promotore all’Hip-Hop Smash The Wall, progetto di collaborazione e solidarietà con la scena palestinese.
Il profilo dell’autore
Tiene un seguitissimo blog sulle pagine del Fatto Quotidiano ed è membro del consiglio direttivo della Lips – Lega italiana poetry slam. La location scelta per l’evento, poi, è pure un simbolo della resistenza alla criminalità: L’A Gourmet L’Accademia ha rifiutato di pagare il pizzo sulla sua attività, ha ricevuto minacce, ha denunciato e fattto arrestare i suoi estorsori.
Modera Filippo Sorgonà, speaker Radio Antenna Febea – OndAnomala. Seguirà aperitivo offerto da A Gourmet L’Accademia.
Data e luogo della presentazione
Lunedì 19 dicembre
Ore 17.30
L’A Gourmet L’Accademia
Via Largo Cristoforo Colombo, 6 – Reggio Calabria Ingresso libero Infoline
0965312968
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