Parte “Resto al Sud”, l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani under 36 residenti nelle 8 regioni del Mezzogiorno. A partire dalle 12.00 di lunedì 15 gennaio 2018, infatti, gli aspiranti imprenditori potranno presentare domanda sul sito di Invitalia per chiedere le agevolazioni.

Resto al Sud è promosso dal Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, è gestito da Invitalia ed ha una dotazione finanziaria di 1.250 milioni di euro. La domanda si presenta esclusivamente on line sul sito di Invitalia.

Come si presenta la domanda

C’è tempo per inviare le domande, non si tratta infatti di un click day a graduatoria. “Vorrei ricordare ai giovani che presenteranno le richieste – spiega Domenico Arcuri, Amministratore Delegato di Invitalia – che non ci sarà alcun click day, non sono previste né scadenze né graduatorie. Esamineremo tutte le proposte seguendo rigorosamente l’ordine cronologico e finanzieremo solo quelle in regola con i requisiti previsti dalla legge e che contengano un progetto di impresa valido e sostenibile. Il tutto in maniera trasparente e con procedure completamente digitalizzate. La dotazione finanziaria particolarmente ampia – ha concluso Arcuri – ci consentirà di sostenere un numero molto elevato di nuove imprese”.

Il progetto sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, promosso dal Ministro per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno, cui Invitalia è il soggetto gestore. Con “Resto al sud” sarà possibile avviare attività di produzione di beni e servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio. Le agevolazioni coprono il 100% delle spese e prevedono:

contributo a fondo perduto, pari al 35% del programma di spesa • finanziamento bancario, pari al 65% del programma di spesa, concesso da un istituto di credito che aderisce alla convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI • Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 35 anni che:

siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda di finanziamento • trasferiscano la residenza nelle regioni indicate dopo la comunicazione di esito positivo • non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento • non siano già titolari di altra attività di impresa in esercizio

Chi può presentare richiesta

Possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche cooperative, le ditte individuali costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017, o i team di persone che si costituiscono entro 60 giorni (o 120 se residenti all’estero) dopo l’esito positivo della valutazione.