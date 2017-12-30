Sulla Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le modalità per poter presentare le richieste di agevolazioni di Resto al Sud, misura che riguarda i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni e che, al momento della presentazione della domanda, risiedano in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni.

Potranno essere presentate dal prossimo 15 gennaio le domande per accedere agli incentivi previsti dal decreto RestoalSud. Lo ricorda il Ministro Claudio De Vincenti.

Requisiti di chi può chiedere gli incentivi

Tali soggetti inoltre non devono risultare già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017, data di entrata in vigore del decreto, o beneficiari, nell’ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità.

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, possono essere presentate formalmente a partire dalle 12:00 del 15 gennaio 2018 e devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore (www.invitalia).

Importi e struttura dell’incentivo

Caratteristiche ed entità dell’agevolazione:

Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun richiedente. Nel caso in cui la domanda sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l’importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50.000 euro per ciascun socio con tetto massimo ammissibile di 200.000 euro per ogni singolo progetto (de minimis).

L’incentivo consiste in:

un contributo a fondo perduto del 35% dell’investimento complessivo;

un finanziamento a tasso zero del 65% dell’investimento complessivo, da restituire in 8 anni, garantito dal Fondo di Garanzia L. 662/96 per le PMI (piccole e medie imprese). Gli interessi del finanziamento sono integralmente coperti da un contributo in conto interessi.

Risorse disponibili: 1.250 milioni di euro.

Termini di presentazione: Domande presentabili dal 15 gennaio fino ad esaurimento fondi.