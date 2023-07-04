Nuovo look per La Casa del Caffè di Pellaro firmato Calandruccio 1960 - FOTO

Il restyling è stato curato da Pietro Calandruccio, di Calandruccio 1960 azienda storica specializzata in arredamenti e attrezzature per attività commerciali di ogni genere

“La Casa del Caffè” di Pellaro cambia volto e, da questo lunedì, si presenta nella sua veste migliore grazie al restyling studiato e realizzato da “Calandruccio 1960“.

Nuovo look per “La Casa del Caffè” di Pellaro

La Torrefazione, ben nota ai reggini, è stata interamente rinnovata e fornirà ai clienti un’ampia gamma di servizi: innanzitutto caffetteria, con torrefazione e la possibilità di portare a casa il caffè tostato. E poi ancora cornetteria, con diverse farciture al momento anche per celiaci e vegani, granite artigianali (granite siciliane) e la novità assoluta del bubble tea.

La Casa del Caffè di Pellaro gode di una saletta interna ed una esterna e svolge anche attività di tabaccheria, con ampia scelta di sigari, ricevitoria e bottiglieria.

Il restyling targato Calandruccio 1960

Il locale è stato curato da Pietro Calandruccio, della Calandruccio 1960 azienda storica reggina specializzata in arredamenti e attrezzature per attività commerciali di ogni genere.

La Casa del Caffè di Pellaro ha già riscosso il consenso della clientela grazie al nuovo stile di arredamento creato da Calandruccio 1960.

“Si ringrazia quanti hanno collaborato con professionalità e impegno alla riuscita del progetto in tempi da record”.

Maggiori informazioni

Info: pagina Facebook e Instagram Calandruccio 1960; sito web calandruccio1960.it; WhatsApp 3291763920.