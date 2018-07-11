Quest’anno Re.co.sol. ha scelto di sostenere un piccolo comune della Sicilia, Rodì Milici, in provincia di Messina, organizzando dal 2 all’8 settembre un campo di volontariato e di impegno civile.

Rodì Milici è un comune di poco più di 2mila abitanti, aderente alla Rete dei Comuni Solidali, e che ha attivato sul suo territorio un progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati.

I volontari impiegheranno le loro mattine nello svolgimento di piccoli lavori di manutenzione utili al paese e nell’animazione per i bambini di Rodì Milici.

I pomeriggio saranno dedicati alla conoscenza e al relax.

Per iscriversi al campo basta essere maggiorenni ed inviare una mail col proprio curriculum a: recosolcalabria@gmail.com.

Il campo sarà totalmente gratuito per i volontari, ai quali verrà offerto dal comune di Rodì Milici vitto e alloggio. A carico dei partecipanti solo il viaggio per raggiungere Rodì Milici.

I posti disponibili sono 10.

Sarà un’esperienza interessante per vivere le vacanze in un paese vicino allo splendido mare della Sicilia rendendosi allo stesso tempo utili per la collettività.

Fonte: Recosol – Giovanni Maiolo