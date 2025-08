Reggio, Habemus Tapis Roulant: finalmente riaperta un’opera strategica per la città

Il Tapis Roulant di Reggio Calabria ha ufficialmente riaperto. Come anticipato su queste pagine 10 giorni fa, dopo mesi di attesa e di disagi, il servizio è tornato attivo, restituendo alla città un’infrastruttura fondamentale per la mobilità e il collegamento tra la parte bassa e alta di Reggio. La buona notizia è doppia se si considera che si tratta di una riapertura totale, ovvero con tutti i tappeti attualmente realizzati regolarmente funzionanti.

La lunga attesa è stata finalmente premiata, con tutti i controlli tecnici e burocratici che hanno dato esito positivo, tra cui l’importante certificazione dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), che ha autorizzato la riattivazione dell’impianto. Una riapertura che arriva dopo anni di problematiche, sospensioni e difficoltà gestionali.

Gli orari di apertura

Il Tapis Roulant, a partire da oggi, sarà operativo con i seguenti orari:

7:30 – 13:30

15:00 – 21:00

Un orario che, grazie alla stagione estiva, permetterà anche un utilizzo prolungato nel tardo pomeriggio e in prima serata, con una pausa nel primo pomeriggio. Questa organizzazione degli orari è stata studiata per ottimizzare il servizio, tenendo conto delle necessità di gestione del personale e delle operazioni di manutenzione.

Una riapertura simbolica e strategica

Questa riapertura è un’ottima notizia per la città e per tutti i turisti che scelgono Reggio Calabria come meta di vacanza. Il Tapis Roulant, che negli anni scorsi è stato costretto a fermarsi frequentemente a causa di problemi tecnici, burocratici e di personale, rappresenta oggi una risorsa fondamentale per migliorare la mobilità urbana e l’accessibilità al centro città. Dopo anni di disagi, finalmente questo servizio strategico è tornato in funzione.

Gli interventi effettuati

Non solo la riapertura, ma anche importanti interventi di manutenzione e messa in sicurezza sono stati realizzati per garantire il funzionamento ottimale dell’impianto. Tra gli interventi principali si segnala l’efficientamento energetico, che migliora l’efficienza dell’impianto, il relamping con la sostituzione dei corpi illuminanti, e una valorizzazione artistica con effetti luce innovativi.

Un altro intervento fondamentale riguarda la sicurezza. Gli impianti sono stati revisionati completamente, e sono stati eseguiti test di carico per garantire che tutto fosse pronto per il riutilizzo in totale sicurezza.

Un futuro migliore per il Tapis Roulant

Il ritorno in funzione del Tapis Roulant segna una nuova era per la mobilità di Reggio Calabria, con la speranza che questa volta la riapertura sia definitiva. La città e i turisti possono finalmente beneficiare di un servizio che negli ultimi anni è stato troppo spesso fermo. Dopo tutte le difficoltà, i lavori e gli sforzi compiuti, la riapertura di oggi rappresenta un segno di ripartenza per la città.

La speranza è che il Tapis Roulant continui a funzionare regolarmente, garantendo sicurezza e comodità per tutti i cittadini e visitatori, contribuendo così alla crescita del turismo e all’efficienza dei trasporti urbani a Reggio Calabria.