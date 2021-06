Assaporare (di nuovo) il caffè al bancone del bar: adesso si può

Alzino la mano tutti quelli a cui è mancato il "rito" del caffè al bar. Eh si perché per i reggini l'atto di andare al bancone non è un semplice gesto di passaggio, ma un vero e proprio imperdibile momento della routine quotidiana.

Il caffè (di nuovo) al bar

C'è chi preferisce farlo alla mattina, prima di andare al lavoro. Chi nel pomeriggio dopo pranzo, o ancora subito prima di rientrare a casa dopo l'ufficio e magari sostituire il caffè con qualcosa di più fresco e frizzante. Le possibilità sono infinite, ma la sensazione è sempre la stessa: quella di vivere un momento fuori dal tempo in cui la vita viene automaticamente impostata su "mode off". Tutto scompare, tranne il gesto di assaporare qualcosa magari in compagnia di amici o familiari.

Se in più ci aggiungiamo le statistiche secondo cui a Reggio Calabria, il caffè è uno dei più economici d'Italia ed il piacere di trovarlo, spesso e volentieri, "pavatu", il cerchio si chiude attorno ad un'assenza che, negli ultimi mesi, si era fatta davvero sentire. Non solo per gli avventori, ma anche per chi il caffè è abituato da anni a servirlo al banco e, magari, anche a scambiare due chiacchiere.

Non solo bancone, ma anche locali al chiuso

Si torna anche nei locali al chiuso, non più solo all'aperto. Il calendario delle riaperture, alla data del 1° giugno, prevede proprio questo. Un graduale rientro alla normalità, che acquisterà maggiore solidità anche dalla settimana prossima con il passaggio del coprifuoco a mezzanotte.

Quella di oggi, comunque, è una bella conquista per gli imprenditori, in particolar modo di bar, pub e ristoranti che rientrano tra le attività maggiormente colpite dalla pandemia. Nei ristoranti rimane l'obbligo di mascherina ogni volta che ci si alza dal tavolo. Salta, invece, il limite di massimo 4 persone al tavolo, saranno nuovamente possibili le tavolate tra amici.