Riapre il Polivalente di Lazzaro dopo tre anni
Prima gara ufficiale a porte chiuse nel palazzetto di Lazzaro dopo oltre tre anni: la Polisportiva Futura spera di riportare presto in casa anche la prima squadra
10 Dicembre 2017 - 18:45 | di Vincenzo Comi
Prima partita ufficiale, seppure a porte chiuse , disputata dopo oltre 3 anni al polivalente coperto di lazzaro .
Un altro passo importante , in attesa della riapertura completa prevista , dall’ amministrazione comunale guidata dal sindaco Verduci , a brevissimo .
Un altra tappa che sta riportando la Polisportiva Futura a casa .
“Rientrare al palazzetto per una gara ufficiale , seppure con limitazioni di accesso al pubblico, è stata una grande emozione ” lo dichiara il ds Gattuso .
La possibilità sabato prossimo di riportare a casa anche la prima squadra per l’ultima gara di andata di serie B è una speranza concreta .
Per la cronaca la partita è stata bellissima ed è finita con la vittoria per 4 a 2 del Cataforio .
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