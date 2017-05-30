Riapre in una veste rinnovata il Cine Teatro Metropolitano del Dopo Lavoro Ferroviario

Il 1° giugno a Reggio Calabria riaprirà, in una veste tutta rinnovata, il “Cine Teatro Metropolitano” del Dopo Lavoro Ferroviario, storico punto di incontro culturale in via Nino Bixio a pochi passi dalla centralissima piazza Garibaldi. L’appuntamento per il taglio del nastro è previsto alle ore 11.00, alla presenza tra gli altri del Presidente DLF nazionale Oliverio Brugiati.

Alle ore 18.00, sempre del 1° giugno, l’apertura al pubblico con uno spettacolo di cabaret a cura di “Pasquale Caprì & friends”.

La conferenza stampa di presentazione

La notizia è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa dal Presidente del DLF di Reggio Calabria Franco De Marco, coadiuvato dal responsabile cultura DLF Nicola Morabito, dal vice Presidente Andrea Scordo (componente giunta nazionale DLF) e Nino Malara (Amministratore DLF Reggio Calabria e consigliere nazionale). All’incontro hanno preso parte, inoltre, i componenti del Consiglio Direttivo del DLF di Reggio Calabria, Ercole Alampi e Nicola Foti e il Consigliere comunale di Reggio Calabra Giovanni Latella delegato allo sport e turismo.

La direzione artistica del Cine Teatro è stata affidata a Benvenuto Marra. Presenti anche il regista e attore teatrale Giuseppe Piromalli, il titolare di Progetto5 Santo Frascati. L’artista/comico Pasquale Caprì sarà invece il testimonial del Cine-Teatro.

I lavori di ristrutturazione e ammodernamento del “Cine Teatro Metropolitano”, curati dall’arch. Francesca Lucà e dagli ing. Antonino Malara e Pasquale Cannizzaro, hanno apportato considerevoli migliorie architettoniche alla struttura e confort per gli spettatori: sala climatizzata con 96 posti-poltroncine numerate; l’accessibilità da parte di spettatori portatori di handicap; nuova illuminazione a led; schermo proiezione e proiettore; nuovo impianto audio. La principale innovazione è stata anche la realizzazione di un nuovo e più funzionale palco (7,00 m. di larghezza, 4,40 m. di profondità) con i camerini e i servizi per gli artisti.

Un punto di riferimento per la cultura della città

Il “Cine Teatro Metropolitano” del Dopo Lavoro Ferroviario di Reggio Calabria si offre nuovamente come punto di riferimento per ospitare numerosi eventi culturali della città. Nei programmi associativi in sinergia con il Direttore Artistico Benvenuto Marra saranno previsti diversi cartelloni: teatrale, musicale, culturale, intrattenimento, cinematografico.

Inoltre sono previste le attività istituzionali del DLF di Reggio Calabria, tra queste: la Befana del DLF, la consegna delle borse di studio, i progetti welfare, le attività congressuali. Massima collaborazione e apertura anche ad eventuali collaborazioni con le scuole, il mondo universitario, le fondazioni e le associazioni culturali e di volontariato.

“Il Dopo Lavoro Ferroviario di Reggio Calabria vuole riconsegnare alla città uno spazio più moderno e funzionale dedicato alla cultura – ha affermato Franco De Marco, Presidente del DLF reggino – che possa essere un punto di riferimento anche per gli altri comuni della provincia. I ferrovieri hanno sempre rappresentato una realtà importante per il nostro territorio, testimoniato dalle numerose iniziative portate avanti sono solo per la categoria ma anche nel sociale. Con la riapertura del CineTeatro Metropolitano – ha concluso De Marco – il DLF ha portato a termine un investimento considerevole ma che darà un ritorno positivo sia per le nostre attività istituzionali che per le attività culturali”.

“Abbiamo già in mente una serie di cartelloni spettacolistici che andranno incontro a tutte le esigenze del pubblico reggino – ha dichiarato Benvenuto Marra, direttore artistico del Cine Teatro – il supporto che riusciremo ad avere da artisti quali Giuseppe Piromalli, o Pasquale Caprì che sarà il testimonial, ci garantirà una competenza affermata nel campo teatrale e dell’intrattenimento. Il CineTeatro Metropolitano d’intesa con il Dopo Lavoro Ferroviario sarà anche aperto alle proposte delle associazioni culturali, musicali ed artistiche, con grande spirito collaborativo”.

“La città di Reggio Calabria ha necessità di queste iniziative – ha detto il Consigliere comunale Giovanni Laganà – questo teatro può diventare un punto di riferimento culturale per le numerose attività artistiche che vengono prodotte dai nostri giovani e non solo. Auspico – ha concluso Laganà – che aumentino sempre di più le collaborazioni tra il nostro Comune e il DLF di Reggio Calabria, per attivare iniziative che possano venire incontro anche al settore turistico”.

“Tornare in questo Cine-Teatro è un’emozione particolare – ha invece affermato il regista e attore Giuseppe Piromalli – qualche anno fa suggerii una ristrutturazione per rilanciare la struttura. Quando si crea un nuovo luogo di cultura nasce un nuovo fiore all’occhiello per la città di Reggio Calabria”.

“Questo progetto rompe il muro dell’indifferenza soprattutto in campo culturale – ha dichiarato Santo Frascati titolare di Progetto5 – spero che ci sia una crescita di sinergie istituzionali tra il pubblico e il privato per avviare iniziative di crescita comune”.

“Abbiamo sempre investito in cultura – ha detto Antonino Malara consigliere nazionale del DLF – e sono molto felice per come si è conclusa la ristrutturazione del Cine-Teatro. La struttura è totalmente a norma e si può rilanciare anche facendo rete tra i DLF italiani”.

“Cultura e turismo sono due settori di grande interesse e attivi nel nostro DLF – ha affermato Andrea Smorto, componente giunta nazionale DLF – oltre a questi il nostro impegno è anche rivolto al sociale e alle famiglie dei ferrovieri ed ex ferrovieri. I nostri programmi welfare sono anche più avanti rispetto ad altre iniziative statali. Ora la sfida di questo nuovo Cine-Teatro, anche in chiave turistica, dovrà essere quella di far venire molti visitatori nella nostra città”.