Riccardo Fazzolari del Golosia nominato Cavaliere del Gelato

di M.Carmela Di Marte – Solo pochi mesi fa Riccardo Fazzolari, titolare della gelateria Golosia di Gioiosa Ionica, aveva raccontato a noi di Citynow la sua scelta di rimanere in Calabria, e di dedicarsi anima e corpo alla sua attività, seguendo le orme del padre Marcello.

E proprio ieri, durante il primo di due appuntamenti dedicati ai dolci d’Italia, organizzato da Apar (Associazione Pasticceri Reggini), Conpait Gelato e Siga Associazione Italiana Gelatieri, nell’ambito di “Scilla 365” – il nuovo progetto di promozione turistica e territoriale del borgo di Scilla e della Costa Viola – organizzato dalla Pro loco scillese e dalla società “New Talk Srl”, ha ottenuto l’ambito riconoscimento di Cavaliere del gelato nel mondo.

Una grande soddisfazione per il giovane imprenditore reggino, e un orgoglio per la Calabria intera.