Ricco calendario di eventi a Febbraio al Porto Bolaro

Quello di febbraio sarà un mese davvero ricco di iniziative per il Porto Bolaro.

Anniversario del centro con i cabarettisti di Made in Sud

Si parte domenica 19 febbraio con l’ottavo Anniversario del Cento Commerciale Porto Bolaro, per l’occasione, direttamente da Made in Sud, saranno presenti due dei più talentuosi cabarettisti del noto programma condotto da Gigi e Ross, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci in onda ormai da qualche stagione su RAI 2: Gino Fastidio e Nello Iorio.

L’evento si concluderà con l’immancabile taglio della Maxi Torta di Compleanno: un momento che Porto Bolaro vuole dedicate ai suoi clienti, che in questi anni hanno saputo dimostrare, con la presenza e il calore, apprezzamento per un Centro che vuole essere un vero e proprio punto di riferimento per la città di Reggio Calabria e dintorni.

Carnevale in maschera e Sbaracco di fine saldi

Le iniziative proseguono il fine settimana successivo: in occasione del Carnevale sono previste ben tre giornate di festa, pensate specialmente per i più piccoli. Domenica 26 febbraio, dal pomeriggio, sfilata delle mascherine, lunedì 27 e martedì 28 febbraio parate in maschera, balli, clown e tanti giochi per vivere in pieno la festosa tradizione carnevalesca.

Lunedì 27 inoltre gli allievi delle scuole ballo di Jazz Ballet School, Danzante, Crazy for Dance, Salsabor, Bailando e Saranno Famosi proporranno in esclusiva ai clienti del Centro Commerciale le coreografie e i balli appositamente realizzate per il Carnevale 2017.

Un evento che testimonia quanto lo Shopping Center di Reggio Calabria è parte integrante del tessuto sociale del territorio e tiene a valorizzare gli appuntamenti e le tradizioni locali.

Il mese si chiuderà con il ritorno dello “SBARACCO”, che nella sua edizione estiva lo scorso anno ha registrato un grande successo.

Sono tanti i negozi del Centro Commerciale che nel weekend di sabato 25 e domenica 26 febbraio, dalle 9,00 alle 21,00 proporranno sconti eccezionali per chiudere in bellezza il periodo dei saldi di fine stagione.

All’interno o nello spazio di galleria antistante l’ingresso dei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa, saranno allestiti dei banchi con gli articoli invenduti nel periodo dei saldi e ancora presenti all’interno dei negozi.

I punti vendita esporranno inoltre la locandina e il logo dell’iniziativa, per essere più facilmente individuati.

L’elenco completo dei negozi che aderiscono allo Sbaracco è disponibile sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito www.portobolaro.it.

A febbraio Porto Bolaro soddisfa proprio i desideri di ciascuno, dal divertimento allo shopping più sfizioso.

Centro Commerciale Porto Bolaro a Reggio Calabria. Aperto nel 2009, si sviluppa su 2 livelli. Oltre a un Ipermercato a marchio Carrefour, presenta una galleria con 50 negozi per tutte le esigenze tra cui le medie e grandi superfici Media World, Piazza Italia e Tata Italia.