Come riciclare il cioccolato delle uova di Pasqua, ce lo dice Sebastiano Caridi – VIDEO

Originario di Reggio Calabria, ma faentino d’adozione, Sebastiano Caridi, vince la dolce competizione 2015 “Il più grande pasticcere”, andata in onda su Rai Due, affermandosi come il miglior pasticcere d’Italia.

Classe 1988, sposato e da qualche tempo papà, chef della storica pasticceria Fiorentini di Faenza, Sebastiano, è stato da poco ospite della trasmissione “I fatti vostri“.

Una puntata post pasquale, in cui il pasticcere reggino ha mostrato delle uova di cioccolata da lui create artigianalmente, che somigliano tanto a delle piccole opere d’arte.

Dopo le abbuffate e le feste capita spesso di ritrovarsi in casa molti avanzi delle uova di Pasqua, senza però sapere mai cosa farne. Sebastiano ci da qualche prezioso consiglio su come riutilizzarle, creando uno sfiziosissimo cestino di cioccolato, spiegando “E’ molto semplice, perchè la semplicità racchiude il gusto di un buon cioccolatino”.

La ricetta del cestino di cioccolato

Ecco i procedimenti:

Rompete l’uovo e mettetelo in microonde a sciogliere, senza superare i 35°, sennò non si crea la cristallizzazione del cioccolato. Aggiungiamo poi dei corn flakes e andiamo a mescolare.

Andrebbe bene anche del riso soffiato o della granella di nocciola, scegliete a vostro piacimento. Mescoliamo per bene fino a creare un impasto. Versiamo poi il composto nelle formine per creare i cioccolatini .”Più brutti sono e più buoni sono!

“, dice Sebastiano ridendo. Mettiamoli poi a raffreddare in frigo per massimo 5 minuti.

Come ottenere l’effetto cestino

Prendiamo una raschia da griglia e andiamo a grattare il nostro uovo, ottenendo questo effetto a cestino simile al legno.

Una volta grattato prendiamo una pentola e scaldiamola, capovolgiamola e sfruttiamo il fondo caldo per passarci su l’uovo fino a quando non si fora sia da un lato che dall’altro, per ottenere la maniglia del nostro cestino.

La decorazione finale

Poggiamo poi l’uovo su una base di cioccolato. Adorniamolo con dei fiori di zucchero e adagiamo al suo interno i cioccolatini ottenuti con lo stampo!



Ecco l’elegante cestino porta cioccolatini creato da Sebastiano Caridi. Un’idea di riciclo simpatica e fantasiosa, ma soprattutto realizzabile in casa con molta semplicità!

PUNTATA COMPLETA: