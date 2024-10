Ricorrenza defunti, le dichiarazioni del Sindaco di Locri: Giovanni Calabrese

“Quest’anno la ricorrenza dei defunti ha un sapore e un senso diverso. Il giorno del ricordo ma un giorno di ritrovata libertà e normalità. A dichiararlo è il sindaco GiovanniCalabrese che, per la commemorazione del 2 novembre ha voluto ricordare tutti i cari defunti e l’impegno dell’Amministrazione a ridare dignità al cimitero.”

«Una giornata in un luogo sacro, per tanti e lunghi anni, oltraggiato e profanato dalla prepotenza e arroganza mafiosa. Tutti sapevamo, tutti tacevamo. Un po’ per paura, un po’ perché siamo fatti così. Tutti siamo rimasti ostaggio di una incredibile forma di arroganza e prevaricazione. “Ma tutte le cose hanno un inizio e una fine”.

“Ieri mattina, anch’io in visita ai miei cari, sono stato fermato da centinaia di cittadini che hanno voluto manifestare gratitudine per la ritrovata libertà. Non Vi nascondo che mi sono commosso per l’affetto e il sostegno ricevuto, in modo garbato, da tanti e tanti cittadini. Questa mattina è stato bello ascoltare l’omelia del nostro Vescovo monsignor Francesco Oliva che ha ribadito con fermezza che il “camposanto è un luogo pubblico dove non si fanno affari o speculazioni”».

“Nel 2013, dopo pochi mesi dal nostro insediamento, abbiamo bloccato per sempre quella volgare attività di “vendita” di fiori e lumini che molti erano obbligati a subire in silenzio sotto quegli “sguardi” poco simpatici.

A distanza di sei anni, – vuole ricordare il primocittadino- attraverso un lavoro molto complesso e non facile da tutti i punti di vista, abbiamo segnato un altro passo importante, quello dell’abusivismo delle tombe, per restituire “libertà” e dignità al cimitero cittadino.”

«Un cimitero che oggi finalmente è di tutti. Un cimitero senza padrini e senza padroni. Anzi con i nuovi e giusti padroni: tutti noi cittadini di Locri. Un cimitero dove tutti abbiamo subito arroganza e prepotenza. Penso che oggi anche i nostri cari, che ci guardano e ci proteggono dall’alto, stanno plaudendo e apprezzando quanto sta avvenendo nella loro casa eterna. Presto troveremo il modo per risarcire chi ha subito torti e danni anche con complicità amministrative (in corso di verifica)».

“Infine- conclude- troveremo una soluzione per riqualificare il cimitero con l’obiettivo di trasformarlo in un giardino decoroso, dove l’unico “rispetto” deve essere riservato ai nostri cari defunti ai quali oggi va il nostro affettuoso ricordo.”

Locri ha subito per oltre quarant’anni questo scempio. Locri non subirà mai più. A nessuno sarà più consentito tornare ad abusare della nostra libertà.