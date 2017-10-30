Commemorazione dei defunti: potenziamento del servizio bus dalla stazione al cimitero cittadino
Il 1 e 2 novembre corse aggiuntive della linea 6 ogni 30 minuti da Piazza Garibaldi al Cimitero, dalle 7 alle 17.30
30 Ottobre 2017 - 11:57 | di Vincenzo Comi
Mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei defunti, sarà potenziato il servizio di collegamento Piazza Garibaldi – Cimitero.
Infatti oltre alle consuete corse della linea 6, verranno effettuate le seguenti corse aggiuntive, ogni 30 minuti, a partire dalle ore 07.00 e fino alle ore 17.30.
Ricordiamo ai signori utenti che intendono usufruire del servizio di essere muniti di regolare titolo di viaggio.
|Piazza Garibaldi Via Torrione – Via Reggio Campi – Cimitero
|Piazza Garibaldi
|7.00
|8.00
|9.00
|10.00
|11.00
|12.00
|13.00
|14.00
|15.00
|16.00
|17.00
|Cimitero Condera
|7.25
|8.25
|9.25
|10.25
|11.25
|12.25
|13.25
|14.25
|15.25
|16.25
|17.25
|Cimitero – Via Eremo Condera – Via Cardinale Portanova – Museo – Piazza Garibaldi
|Cimitero Condera
|7.30
|8.30
|9.30
|10.30
|11.30
|12.30
|13.30
|14.30
|15.30
|16.30
|17.30
|Piazza Garibaldi
|7.55
|8.55
|9.55
|10.55
|11.55
|12.55
|13.55
|14.55
|15.55
|16.55
|17.55
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