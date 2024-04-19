Rifiuti a Reggio, il calendario per la Zona Blu: due i sistemi di raccolta

Arriva anche il calendario di raccolta dei rifiuti della zona blu. Dopo la pubblicazione di questo pomeriggio della grafica che indica le modalità ed i giorni di raccolta dei rifiuti a Reggio Calabria della zona gialla, da parte di Ecologia Oggi, è stata da poco pubblicato anche il calendario della zona blu.

Le zone servite dalla raccolta differenziata porta a porta sono: Archi, Catona, Gallico, Salice, Rosalì, Arghillà,Villa San Giuseppe, Sambatello, Gallina, Ravagnese e Pellaro. Sono undici le zone in cui verrà effettuata la raccolta a porta a porta.

Leggi anche

Sette invece le zone in cui verrà effettuata una raccolta differenziata stradale. In particolare a Mosorrofa, Cataforio, Vinco, Pavigliana, Podargoni, Terreti e Ortì.

Sotto la grafica che evidenzia i giorni della settimana, le fasce orarie di raccolta con le info per le prenotazioni ed il ritiro degli ingombranti.