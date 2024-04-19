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Rifiuti a Reggio, il calendario per la Zona Blu: due i sistemi di raccolta

Due i sistemi di raccolta previsti nella zona nord che comprende ben 18 quartieri

19 Aprile 2024 - 18:35 | di Redazione

Ecologia Oggi 2

Arriva anche il calendario di raccolta dei rifiuti della zona blu. Dopo la pubblicazione di questo pomeriggio della grafica che indica le modalità ed i giorni di raccolta dei rifiuti a Reggio Calabria della zona gialla, da parte di Ecologia Oggi, è stata da poco pubblicato anche il calendario della zona blu.

Le zone servite dalla raccolta differenziata porta a porta sono: Archi, Catona, Gallico, Salice, Rosalì, Arghillà,Villa San Giuseppe, Sambatello, Gallina, Ravagnese e Pellaro. Sono undici le zone in cui verrà effettuata la raccolta a porta a porta.

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Sette invece le zone in cui verrà effettuata una raccolta differenziata stradale. In particolare a Mosorrofa, Cataforio, Vinco, Pavigliana, Podargoni, Terreti e Ortì.

Sotto la grafica che evidenzia i giorni della settimana, le fasce orarie di raccolta con le info per le prenotazioni ed il ritiro degli ingombranti.

Grafica con il calendario della raccolta dei rifiuti nella Zona Blu di Reggio Calabria curata da Ecologia Oggi

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