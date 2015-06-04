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Riflessioni: sabato la personale di pittura di Davide Ricchetti

Sabato 6 giugno nel sito archeologico ipogeo di piazza Italia si inaugura la personale di pittura Riflessioni di Davide Ricchetti, aperta fino al 18 giugno

04 Giugno 2015 - 19:43 | di Vincenzo Comi

Opera di Davide Ricchetti della personale di pittura Riflessioni a Reggio Calabria

Sabato 6 giugno alle ore 18.00 presso il Sito Archeologico ipogeo di Piazza Italia si terrà l’inaugurazione della personale di pittura “Riflessioni” dell’artista Davide Ricchetti.

L’iniziativa si inserisce nell’evento “UNDERGROUND 2015” ideato dall’Associazione no-profit SosBeniCulturali e  patrocinato dal Comune di Reggio Calabria con autorizzazione dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria.

Davide Ricchetti, da diversi anni noto nel circuito artistico internazionale, presenterà le sue ultime opere del tutto inedite che raccontano riflessioni, echi e astrazioni interiori.

Un pulsare di immagini e parole per comunicare, invocazioni interiori che si trasformano in dipinti, dietro i quali si nascondono percorsi di ricerca, esperienze vissute, aneddoti reali e visioni fantasiose.

La mostra sarà aperta fino al 18 giugno nei seguenti orari: sabato 18.00-20.00 martedì 10.00-12.00 e 18.00-20.00 giovedì 18.00-20.00.

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