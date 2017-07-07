Rinnovo cariche elettive AIGA Locri 2017/2019

L’Assemblea dei Soci A.I.G.A. Sezione di Locri, durante la seduta dello scorso 3 luglio, ha eletto i nuovi organi direttivi di sezione.

Il nuovo Presidente di Sezione è l’Avv. Simona Manno, giovane professionista locrese, volto noto dell’Associazionismo locale e nazionale, che lo scorso settembre presentò al Congresso Nazionale A.I.G.A. di Perugia la mozione sull’esame di abilitazione forense chiedendo che la sessione 2017 si svolgesse con l’ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, in considerazione dei ritardi di attuazione della nuova legge professionale; la proposta fu, poi, interamente trasfusa nel Decreto Milleproroghe 2017.

Il nuovo Consiglio Direttivo

I nuovi componenti del Consiglio Direttivo della Sezione di Locri, guidata dall’Avv. Manno, sono giovani e brillanti professionisti (l’età media dei neoeletti è compresa tra i 30 e 40 anni) del Foro locrese che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie conoscenze, competenze e capacità a servizio dei Giovani Avvocati, nel rispetto dei principi dei padri fondatori A.I.G.A.: alta formazione professionale, diffusione e rispetto del codice deontologico, non faziosità.

Il nuovo Consiglio Direttivo di Sezione è composto da Francesco AVVEDUTO, Manuela CALAUTTI, Fabrizio CHIEFARI, Antonia Fabiola CHIRICO, Francesca FUTIA, Elisabetta MACRÍ, Luisa PARROTTA e Ilario PAPALEO; la Sezione, grazie agli oltre 130 iscritti, ha, inoltre, diritto a partecipare ai Consigli Direttivi Nazionali con ben due Consiglieri Nazionali che l’Assemblea ha designato in Manuela CALAUTTI e Antonia Fabiola CHIRICO.

Il Presidente e la sua squadra, che rimarranno in carica per il biennio 2017/2019, iniziano il loro percorso con il migliore dei risultati: da pochi giorni è stato pubblicato l’elenco degli ammessi all’orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense per l’anno 2016 e ben 1/3 dei corsisti dell’ultimo Corso AIGA di preparazione alla prova scritta per l’esame di abilitazione – sessione 2016 -, ha superato l’esame con profitto.

Le attività di luglio

Le attività della Sezione, per il mese di luglio, proseguiranno con l’ultima lezione del Corso per custode giudiziario, professionista delegato alla vendita e risoluzione della crisi da sovraindebitamento, prevista per il prossimo 7 luglio, per poi concludersi mercoledì 12 luglio con l’ultima lezione della sessione estiva del corso per l’esame di abilitazione sessione 2017, che riprenderà a settembre.

Buon lavoro al nuovo Presidente e al Consiglio Direttivo della Sezione A.I.G.A. di Locri.