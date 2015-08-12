Rinviata al 19 Agosto,causa maltempo, la programmazione del DEAFest

Si comunica che la programmazione del DEAfest prevista per mercoledì 12 agosto a Sant’Alessio in Aspromonte è interamente spostata a mercoledì 19 agosto a causa dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile per le condizioni meteo proibitive che già in queste ore stanno colpendo la provincia di Reggio Calabria. La programmazione subirà pertanto lo spostamento di data, mentre resta inalterata negli eventi che la andranno a caratterizzare, ovvero:

Ore 19,00 – Antico Frantoio Calabrò

Incontro

le politiche di accoglienza per la valorizzazione dei borghi:

il caso vallata del gallico

Ore 21,00 – Vie del borgo

I sapori di Agri-City

Piatti e i prodotti dalla metropoli rurale

“Sagra della frittella di fiori di zucca”

A cura del Ristorante “Villa Nunziatina” di Sant’Alessio in Aspromonte

Ore 22,30 – Vie del Borgo

Concerto

ANTICHE FERRROVIE CALABRO LUCANE (Calabria)

Uno dei gruppi più rappresentativi e originali della ricerca musicale applicata alla riscoperta dei suoni ancestrali della tradizione contadina e pastorale calabrese, ripercorsa con strumenti come la lira calabrese e la zampogna capaci di creare atmosfere magiche nella notte di Sant’Alessio. Un concerto con un repertorio popolare suggestivo e poco conosciuto nella programmazione musicale del Festival.