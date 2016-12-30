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Rinviato il concerto degli Aliunde a Piazza Duomo

Il maltempo ferma il live in programma in Piazza Duomo: nuova data e stesso orario per il concerto di Valentina Balistreri e Claudio Altimari

30 Dicembre 2016 - 17:45 | di Redazione

Aliunde, copertina dell'album Bonu e malu tempu: concerto rinviato in Piazza Duomo

A causa delle avverse condizioni meteo il concerto degli Aliunde (Valentina Balistreri e Claudio Altimari, special guest Davide Beatino e Tonino Labate) previsto per oggi pomeriggio, ore 17 e 30, intorno all’Albero di Fattoria della Piana – Piazza Duomo di Reggio Calabria, è stato rinviato a lunedì 2 gennaio, sempre alle ore 17 e 30 nella stessa location.

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