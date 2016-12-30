Rinviato il concerto degli Aliunde a Piazza Duomo

Il maltempo ferma il live in programma in Piazza Duomo: nuova data e stesso orario per il concerto di Valentina Balistreri e Claudio Altimari

A causa delle avverse condizioni meteo il concerto degli Aliunde (Valentina Balistreri e Claudio Altimari, special guest Davide Beatino e Tonino Labate) previsto per oggi pomeriggio, ore 17 e 30, intorno all’Albero di Fattoria della Piana – Piazza Duomo di Reggio Calabria, è stato rinviato a lunedì 2 gennaio, sempre alle ore 17 e 30 nella stessa location.