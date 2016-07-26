Rinvio spettacolo ‘Quindicimila’
Lo spettacolo di Renata Falcone previsto al parco Ecolandia per Magaria 2016 slitta a sabato 6 agosto alle 21 per il maltempo
26 Luglio 2016 - 15:32 | di Vincenzo Comi
Lo spettacolo “Quindicimila” di Renata Falcone previsto per stasera al parco Ecolandia nell’ambito della rassegna Magaria 2016 organizzata da Spazioteatro e’ rinviato a sabato 6 agosto ore 21.00.
Il rinvio e’ stato deciso di comune accordo tra l’artista, l’organizzazione e il parco ospitante viste le previsioni atmosferiche avverse.
Per ulteriori info: 339.3223262 o info@spazioteatro.net
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