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Rinvio spettacolo ‘Quindicimila’

Lo spettacolo di Renata Falcone previsto al parco Ecolandia per Magaria 2016 slitta a sabato 6 agosto alle 21 per il maltempo

26 Luglio 2016 - 15:32 | di Vincenzo Comi

Immagine dell'articolo sul rinvio dello spettacolo Quindicimila di Renata Falcone al parco Ecolandia

Lo spettacolo “Quindicimila” di Renata Falcone previsto per stasera al parco Ecolandia nell’ambito della rassegna Magaria 2016 organizzata da Spazioteatro e’ rinviato a sabato 6 agosto ore 21.00.

Il rinvio e’ stato deciso di comune accordo tra l’artista, l’organizzazione e il parco ospitante viste le previsioni atmosferiche avverse.

Per ulteriori info: 339.3223262 o info@spazioteatro.net

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