Riparte il BluSky Cabaret con ‘Generosi si nasce’

Il 27, 28 e 29 novembre al Teatro Loreto il primo spettacolo in abbonamento del Gruppo Artistico Blu Sky Cabaret, tra risate e quotidianità di ristrettezze

“Generosi si nasce” di Pippo Scammacca è il primo spettacolo in abbonamento che il Gruppo Artistico BLU SKY Cabaret metterà in scena nel Teatro Loreto di Via Sbarre Centrali 151 a Reggio Calabria. Infatti, nei giorni 27, 28 e 29 Novembre prossimi, all’interno di una scenografia creata da Pino De Gregorio, il Blu Sky offrirà al pubblico uno spaccato di vita in cui, il protagonista, Cornelio Generoso, costringe la moglie a vivere una quotidianità fatta di ristrettezze e privazioni che la sua mente contorta definisce “economie…risparmi”.

Lo spettacolo, che offre molti spunti di autentica comicità, in un travolgente “dialiano”, vedrà in scena Mimmo Raffa, Angela Costantino, Mariella Fonte, Grazia Barbieri, Antonella Camera, Alessandra Lotronto, Antonio Scorziello e Domenico Chindemi. Le luci saranno curate da Silvana Marrapodi.