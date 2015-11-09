Riparte la macchina organizzativa del Mercatino di Natale organizzato da Fiva Confcommercio , CNA e Coldiretti in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria.

Dopo l”edizione 2014 che si è conclusa con numeri importanti e soprattutto un pubblico entusiasta per location e qualità degli espositori , si susseguono i contatti tra gli organizzatori e l’Amministrazione per comprendere il miglior posizionamento possibile per quest’anno vista l’indisponibilita temporanea di Piazza Italia.

Un anno in cui il Sindaco Falcomata’ sembra voler ampliare anche l’offerta natalizia dei mercatini sperando che tutto questo non vada a incidere sulla qualità degli espositori e sul precario tessuto economico delle imprese reggino.

La soluzione intanto in pole position per il Mercatino di Natale principale di Reggio Calabria è quella di occupare il perimetro di Piazza Italia lato Corso Garibaldi collocando da 15 a 25 banchetti in legno dal 15 al 23 dicembre .

Sono davvero tante le richieste che in questi giorni arrivano sulla scia dell’edizione 2014 e la sede di Via Castello esaminerà le richieste pervenute entro il 24 novembre con un’apposita Commissione per garantire il giusto equilibrio tra artigianato e commercio.

Si attende anche nei prossimi giorni la comunicazione dell’Amministrazione che attraverso una manifestazione d’interesse sollecitera’ i soggetti interessati ad organizzare eventi per Natale a presentare richiesta . Ci auspichiamo anche una riunione operativa per coordinare tutte le manifestazioni natalizie affinché finalmente la città possa quanto meno affrontare il periodo di festività senza problemi.