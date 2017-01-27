City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Riprendono gli appuntamenti di lettura dedicati a bambini

Reading, giochi e merenda con tè caldo e biscotti il 4 e il 25 febbraio e il 4 marzo alla sala SpazioTeatro, con possibilità di prestito dei libri

27 Gennaio 2017 - 12:18 | di Redazione

Libri aperti, immagine di repertorio

Riprendono gli appuntamenti di lettura dedicati a bambini, ragazzi e genitori!

TRE RACCONTI D’INVERNO
reading, giochi e cibo per stare più caldi

Stavolta ci siamo messi il cappotto pesante e abbiamo immaginato la neve.
Tanto che poi è arrivata davvero!
Tre racconti d’inverno, quindi. Che non significa necessariamente racconti sull’inverno. Ma più semplicemente “per” l’inverno.
Parole e racconti che scegliamo avendo bisogno di qualcosa di caldo, di morbido e nutriente. Pensiamo a momenti per stare più vicini.

A ogni reading, seguiranno giochi o attività a tema e una buona merenda con tè caldo e biscotti. Ci sarà inoltre la possibilità di sfogliare tutti i libri presenti sul nostro scaffale e accedere al prestito (previa sottoscrizione della tessera servizi).

Il luogo è la sala SpazioTeatro, via san paolo 19/a (vicino il liceo scientifico L. Da Vinci).

DATE
sabato 4 febbraio, h 17:00 – 19:00
sabato 25 febbraio, h 17:00 – 19:00
sabato 4 marzo, h 17:00 – 19:00

Si consiglia di prenotare per permettere la migliore organizzazione di spazio e attività.

Ingresso € 5,00
Ingresso gratuito per i possessori di tessera della Biblioteca dei Ragazzi.

Per info sulle tessere:
http://www.bibliotecadeiragazzi.it/servizi-e-tessere

Prenotazioni:
3278824099 – info@bibliotecadeiragazzi.it – www.bibliotecadeiragazzi.it

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Spazioteatro Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?