Reading, giochi e merenda con tè caldo e biscotti il 4 e il 25 febbraio e il 4 marzo alla sala SpazioTeatro, con possibilità di prestito dei libri

Riprendono gli appuntamenti di lettura dedicati a bambini, ragazzi e genitori!

TRE RACCONTI D’INVERNO

reading, giochi e cibo per stare più caldi

Stavolta ci siamo messi il cappotto pesante e abbiamo immaginato la neve.

Tanto che poi è arrivata davvero!

Tre racconti d’inverno, quindi. Che non significa necessariamente racconti sull’inverno. Ma più semplicemente “per” l’inverno.

Parole e racconti che scegliamo avendo bisogno di qualcosa di caldo, di morbido e nutriente. Pensiamo a momenti per stare più vicini.

A ogni reading, seguiranno giochi o attività a tema e una buona merenda con tè caldo e biscotti. Ci sarà inoltre la possibilità di sfogliare tutti i libri presenti sul nostro scaffale e accedere al prestito (previa sottoscrizione della tessera servizi).

Il luogo è la sala SpazioTeatro, via san paolo 19/a (vicino il liceo scientifico L. Da Vinci).

DATE

sabato 4 febbraio, h 17:00 – 19:00

sabato 25 febbraio, h 17:00 – 19:00

sabato 4 marzo, h 17:00 – 19:00

Si consiglia di prenotare per permettere la migliore organizzazione di spazio e attività.

Ingresso € 5,00

Ingresso gratuito per i possessori di tessera della Biblioteca dei Ragazzi.

Per info sulle tessere:

http://www.bibliotecadeiragazzi.it/servizi-e-tessere

Prenotazioni:

3278824099 – info@bibliotecadeiragazzi.it – www.bibliotecadeiragazzi.it