Riprendono gli appuntamenti di lettura dedicati a bambini
Reading, giochi e merenda con tè caldo e biscotti il 4 e il 25 febbraio e il 4 marzo alla sala SpazioTeatro, con possibilità di prestito dei libri
27 Gennaio 2017 - 12:18 | di Redazione
Riprendono gli appuntamenti di lettura dedicati a bambini, ragazzi e genitori!
TRE RACCONTI D’INVERNO
reading, giochi e cibo per stare più caldi
Stavolta ci siamo messi il cappotto pesante e abbiamo immaginato la neve.
Tanto che poi è arrivata davvero!
Tre racconti d’inverno, quindi. Che non significa necessariamente racconti sull’inverno. Ma più semplicemente “per” l’inverno.
Parole e racconti che scegliamo avendo bisogno di qualcosa di caldo, di morbido e nutriente. Pensiamo a momenti per stare più vicini.
A ogni reading, seguiranno giochi o attività a tema e una buona merenda con tè caldo e biscotti. Ci sarà inoltre la possibilità di sfogliare tutti i libri presenti sul nostro scaffale e accedere al prestito (previa sottoscrizione della tessera servizi).
Il luogo è la sala SpazioTeatro, via san paolo 19/a (vicino il liceo scientifico L. Da Vinci).
DATE
sabato 4 febbraio, h 17:00 – 19:00
sabato 25 febbraio, h 17:00 – 19:00
sabato 4 marzo, h 17:00 – 19:00
Si consiglia di prenotare per permettere la migliore organizzazione di spazio e attività.
Ingresso € 5,00
Ingresso gratuito per i possessori di tessera della Biblioteca dei Ragazzi.
Per info sulle tessere:
http://www.bibliotecadeiragazzi.it/servizi-e-tessere
Prenotazioni:
3278824099 – info@bibliotecadeiragazzi.it – www.bibliotecadeiragazzi.it
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