Reggio vuole riscoprirsi più bella e pulita. Finalmente ripulita la scalinata di Piazza Camagna, uno dei diversi (troppi) punti della città dove abbondavano inciviltà e bruttezza.

Citynow, alcune settimane fa, con un articolo riferito in modo specifico alle ‘brutture’ sparse per la città, aveva sottolineato il bisogno di correre ai ripari.

“Da oggi la piazza recupera la sua dignità, e ci fa sentire un pizzico più innamorati della nostra Reggio. Di Reggio Calabria. E da sindaco, guardando queste foto, mi emoziono perché sta anche in questo il nostro compito: restituire bellezza, riconquistare spazi e riscoprirci comunità. Ora spetta a noi tutti, rispettarla e custodirla come il salotto di casa nostra”, le parole del sindaco Falcomatà su Facebook.

In attesa che anche altre zone della città ricevano lo stesso trattamento di pulizia (Lungomare e Piazza De Nava in primis) adesso tocca ai reggini dimostrare civiltà, e rispetto verso la propria città.