Al Teatro Cilea la prima di 'Shakespeare in Love': regia di Solari, Lucia Lavia e Marco De Gaudio protagonisti, 19 attori e musica dal vivo

Impresa complicata portare in scena uno spettacolo come ‘Shakespeare in Love ‘. Pur trattandosi di ‘puro teatro’ come raccontato dal regista Giampiero Solari, è inevitabile il confronto con il film del 1998 diretto da John Madden, pluripremiato agli Oscar con 7 statuette dopo 13 nomination.

Scommessa azzardata vinta con pieno merito: la versione italiana (affidata a Edoardo Erba, uno dei drammaturghi più importanti della scena italiana) è una giostra di emozioni e risate. Ieri la prima rappresentazione al Cilea di Reggio Calabria del progetto Catonateatro organizzato dalla Polis Cultura, unica data in Calabria, stasera la seconda e ultima replica.

La trama nella Londra elisabettiana

Siamo nella Londra elisabettiana e Will Shakespeare è un autore emergente che non riesce a scrivere il copione che gli è stato commissionato, una commedia improbabile dal titolo decisamente imperfetto: “Romeo e Ethel – la figlia del pirata”. Lotta per diventare qualcuno, tra esaltazioni e delusioni, per affermarsi in un mestiere così complicato.

Da quel momento inizia un intreccio di equivoci, travestimenti, risate ed emozioni. Inizia anche l’amore impossibile tra Will e Lady Viola, una passione che proverà a strapparli dai loro destini.

“Gli attori danzano, cantano, danno di spada, in un gioco di teatro nel teatro, ma senza il senso calligrafico – sottolinea il co-regista Bruno Fornasari – abbiamo cercato un cast adeguato adatto per il ruolo e non un nome che richiamasse il pubblico”.

I protagonisti: Lucia Lavia e Marco De Gaudio

Nelle vesti dei due protagonisti, la figlia d’arte Lucia Lavia (figlia d’arte di Gabriele Lavia e Monica Guerritore) che interpreta con freschezza il ruolo della nobildonna Lady Viola De Lessep e Marco De Gaudio nel ruolo di un tormentato e giovane Will Shakespeare. I due mostrano sul palco un’intesa perfetta, figlia di quell’energia positiva che gli stessi attori rivelano di aver condiviso sin dalle prime prove.

Uno spettacolo di livello assoluto con scenografie curate, costumi scintillanti e un numeroso cast, 19 attori per 32 personaggi. Shakespeare in Love è molto più di una semplice commedia romantica, basti pensare allo stupore che si prova nello scoprire (o ricordare) come le donne all’epoca non potessero esibirsi sul palcoscenico.

Lo spettacolo diretto da Solari affascina per la suggestiva rappresentazione di un mondo teatrale, allora come oggi, alle prese con la follia degli artisti, la loro sensibilità e le loro crisi di ispirazione e i giochi di potere.

La musica dal vivo in scena

La musica non è soltanto cornice ma ha un ruolo fondamentale grazie ai numerosi brani musicali suonati dal vivo direttamente in scena, con chitarre e flauti, cori a più voci, il tutto in un’ambientazione musicale rispondente all’epoca storica messa in scena, la seconda metà del Cinquecento e l’Inghilterra elisabettiana.

Il pubblico del Cilea, estasiato, si è trovato del tutto immerso nel mondo romantico e passionale dell’opera di uno dei più grandi autori di tutti i tempi proprio, mentre questa viene creata dall’intreccio con la vita, l’avventura e gli amori della sua epoca.