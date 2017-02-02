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Solidarietà, al Pala Valentia presentazione del Calendario AIPD

Il calendario dell'Associazione Italiana Persone Down, realizzato con la Tonno Callipo, sarà presentato lunedì 6 febbraio al Pala Valentia

02 Febbraio 2017 - 16:11 | di Federica Geria

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Ritorna anche quest’anno l’appuntamento ormai consolidato con la solidarietà e con la straordinaria kermesse del Calendario AIPD (Associazione Italiana Persone Down). La sezione vibonese, presieduta da Pino Bagnato, presenterà il calendario 2017 lunedì 06 febbraio, ore 18:30, al Pala Valentia. Giunto alla nona edizione, il calendario è stato realizzato, anche in quest’occasione, insieme alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Coach Kantor e tutti gli atleti si sono calati come sempre benissimo nella parte di co-protagonisti di un appuntamento unico ed imperdibile nel suo genere. Una manifestazione che mette al centro la solidarietà e l’aiuto verso le persone più deboli. E la Tonno Callipo ha ormai nel suo DNA questa tipologia di attività che abbraccia anche il sociale all’interno di una realtà sportiva che guarda con grande attenzione a queste tematiche. Alla presentazione saranno presenti molteplici autorità istituzionali e la serata sarà allietata da alcuni artisti vibonesi. Ci sarà, in primo luogo, il team della Fotomoderna Grillo, Armando, Franco e Vincenzo che ha realizzato questi bellissimi scatti grazie anche alla supervisione di Silvio Casati. E, infine, ci saranno gli amici Vincenzo e Miriam che allieteranno la serata con il loro karaoke e i D.O. C. 2, gruppo musicale composto dai musicisti vibonesi Enzo Mirabello (piano) e Massimo Russo (batteria).

Immagine dell'evento Una Rosa per Cantare, omaggio a Rosa Balistreri

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