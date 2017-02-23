Ritorna Lo Sbaracco di Porto Bolaro

Sabato 25 e domenica 26 febbraio promozioni sugli invenduti dei saldi, poi sfilate in maschera e animazioni per i più piccoli: il programma del centro commerciale

Sono tanti i negozi del Centro Commerciale che nel weekend di sabato 25 e domenica 26 febbraio dalle 9,00 alle 21,00 daranno vita all’iniziativa commerciale “Lo Sbaracco”.

Un weekend di promozioni per chiudere i saldi

Un week-end di promozioni per chiudere in bellezza il periodo dei saldi di fine stagioni: in primo piano prodotti e capi scontatissimi, prima dell’arrivo delle nuove collezioni.

L’attività che prende spunto dalle grandi vendite promozionali americane, tipo “Black Friday”, vuole offrire un’occasione in più a tutti i clienti di trovare l’affare della stagione.

All’interno o nello spazio di galleria antistante l’ingresso dei singoli punti vendita aderenti all’iniziativa saranno allestiti dei banchi con gli articoli invenduti nel periodo dei saldi e ancora presenti all’interno dei negozi.

I punti vendita esporranno inoltre la locandina e il logo dell’iniziativa, per essere più facilmente individuati.

L’elenco completo dei negozi che aderiscono allo Sbaracco è disponibile sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito www.portobolaro.it

Il Carnevale al centro commerciale

Ma le attività del Centro Commerciale non finiscono qui!!!

Infatti si entra nel vivo del Carnevale con un week-end lungo e ricco di speciali sorprese quello che sta per iniziare al Centro Commerciale Porto Bolaro.

Tante le animazioni e le sorprese organizzate dalla direzione del Centro per i più piccoli con animazioni, trucca bimbi, teatro delle marionette, giochi e balli di gruppo, sfilate e premiazione delle mascherine, degustazione di chiacchiere.

Il Carnevale prenderà il via domenica 26 febbraio, dal pomeriggio l’imperdibile sfilate delle mascherine.

Le attività proseguiranno lunedì 27 e martedì 28 febbraio con parate in maschera, balli, clown e tanti giochi per vivere in pieno la festosa tradizione carnevalesca. Lunedì 27 invece gli allievi delle scuole ballo di Jazz Ballet School, Danzante, Crazy for Dance, Salsabor, Bailando e Saranno Famosi proporranno in esclusiva ai clienti del Centro Commerciale le coreografie e i balli appositamente realizzate per il Carnevale 2017.

Un evento che testimonia quanto lo Shopping Center di Reggio Calabria è parte integrante del tessuto sociale del territorio e ci tiene a valorizzare gli appuntamenti e le tradizioni locali.

Il Centro vi aspetta tutti i giorni con un’offerta merceologica completa per soddisfare tutte le esigenze.

Il centro commerciale Porto Bolaro

Porto Bolaro Shopping Center, il centro commerciale di Reggio Calabria.

Centro Commerciale Porto Bolaro a Reggio Calabria. Aperto nel 2009, si sviluppa su 2 livelli. Oltre a un Ipermercato a marchio Carrefour, presenta una galleria con 50 negozi per tutte le esigenze tra cui le medie e grandi superfici Media World, Piazza Italia e Tata Italia.

Per ulteriori informazioni

Uffici di Direzione

Tel. 0965.675997

Centro Commerciale Porto Bolaro

Via Nazionale San Leo, S.S. 106 Uscita San Leo, Reggio Calabria