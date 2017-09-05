Si è tenuta questa mattina a Palazzo San Giorgio una riunione operativa per la messa a punto della macchina organizzativa in vista dell’ormai imminente avvio delle festività mariane in onore della Madonna della Consolazione, Santa Patrona della Città.

Chi ha partecipato alla riunione operativa

Alla riunione, oltre al vicesindaco Armando Neri, erano presenti l’assessore alla Sicurezza e Polizia Municipale Antonino Zimbalatti, l’assessore alle Attività Produttive Saverio Anghelone, il consigliere delegato ai grandi eventi e alle festività patronali Nicola Paris, il consigliere metropolitano neodelegato alla Cultura Filippo Quartuccio, il Dirigente comunale del Settore Cultura Umberto Giordano, la Dirigente del Settore Polizia Municipale Maria Luisa Spanò, i funzionari dell’Ufficio Tecnico del Traffico, del Ufficio Commercio, il personale della Polizia Municipale ed i rappresentanti del Comitato Feste, dell’Ufi, della Curia Arcivescovile di Reggio Calabria e dell’Associazione Portatori della Vara.

La riunione tecnica è servita a fare il punto su alcuni aspetti legati soprattutto alla tematica della sicurezza e del decoro urbano in vista dell’inizio delle festività mariane. In particolare sono state affrontate questioni inerenti la cura e la manutenzione del verde pubblico, la pulizia straordinaria delle piazze cittadine e del percorso della processione, prima e dopo il passaggio dei fedeli, disposizioni inerenti la viabilità e la sicurezza nelle zone più affollate, durante le manifestazioni religiose e civili, le ultime indicazioni circa il posizionamento delle concessioni per la vendita ambulante, il controllo dell’abusivismo e l’intensificazione della presenza degli agenti di Polizia Municipale, con il supporto dell’agenti stagionali, l’organizzazione degli eventi culturali e degli spettacoli inseriti nel programma delle festività civili.

La conferenza stampa di presentazione del programma

Il programma completo delle iniziative sarà presentato durante una conferenza stampa che si terrà giovedì 7 settembre alle ore 10:00 nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio alla presenza del vicesindaco Armando Neri, del consigliere delegato Nicola Paris, dell’Assessore Antonino Zimbalatti, dell’Assessore Saverio Anghelone e del consigliere metropolitano delegato Filippo Quartuccio.