Riunione pubblica su stato delle acque di Gallico
Dopo l'incontro con il sindaco Falcomatà, individuata una soluzione immediata ai cattivi odori del depuratore di Gallico: avanti con il progetto di ammodernamento
25 Giugno 2018 - 14:05 | di Vincenzo Comi
Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha incontrato nei giorni scorsi i cittadini di Gallico all’interno di un partecipato incontro organizzato dall’associazione Astra e il comitato spontaneo di via Fiumarine.
Erano presenti anche i delegati Francesco Gangemi e Paolo Brunetti.
A seguito del confronto sullo stato del depuratore è stata individuata la soluzione per risolvere il problema del cattivo odore nell’immediato e per approfondire insieme al commissario straordinario per la progettazione e l’adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione Rolle il progetto di ammodernamento dell’impianto stesso.
Intanto sul fronte della balneabilità Arpacal ha comunicato che risultano conformi i limiti imposti dalla normativa vigente per quanto attiene l’area denominata “ Gallico Camping”.
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