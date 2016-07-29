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Roberto Vecchioni chiuderà la IV edizione del RiaceInFestival

Dopo la premiazione dei corti e il premio Gianluca Congiusta, il cantautore porta a Riace il tour ispirato al suo ultimo libro

29 Luglio 2016 - 10:02 | di Redazione

Roberto Vecchioni a Sanremo 2011, il cantautore atteso al RiaceInFestival 2016

Una sorpresa e un cambiamento al programma del Festival per la giornata conclusiva del 31 Luglio. Al termine della cerimonia di premiazione dei corti e della consegna del premio Gianluca Congiusta ci sarà il concerto/incontro di Roberto Vecchioni
Farà infatti, tappa a Riace il Tour 2016 “La vita che si ama” ispirato all’ultimo libro dell’artista, edito da Einaudi nel quale esplora la felicità, partendo dall’universo degli affetti. Il filo conduttore dello spettacolo è costituito dai frammenti della memoria personale racchiusi in 45 anni di canzoni, da quelle meno consuete come “Stelle” e “Figlio figlio figlio” a “Sogna ragazzo sogna”.

La scelta è quella di prediligere i brani personali rispetto a quelli intellettuali per raccontare, attraverso la musica e le parole, la felicità che ci siporta sempre addosso, le gioie vissute, i dolori dimenticati e superati che appartengono a quel tempo definito da Vecchioni “verticale”. Il cantautore in questo spettacolo gioca con l’ironia, si immerge nel ricorso, rincorre la sua passione per costruire un bilancio in cui i giorni che sembravano più neri hanno lasciato il posto a quelli più luminosi. Vecchioni lascia volutamente da parte il repertorio costituito da personaggi mitici e storici che frequenta solitamente per creare un clima intimista ed attingere dalle cose belle della propria vita, come il ricordo della mamma descritta in “Dimentica una cosa al giorno” e “Un lungo addio” dedicato alla figlia. Non mancheranno i classici da “Luci a San Siro” a “Chiamami ancora amore”.

Immagine collegata al concerto di Roberto Vecchioni al RiaceInFestival

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